Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят

"Нам сегодня уже не нужна справка (об отсутствии коронавируса - ред.) для того, чтобы влетать в регионы и для того, чтобы селиться в гостиницах. К сожалению, справка пока еще нужна для санаторно-курортных учреждений, но мы понимаем всю избыточность этой нормы. Мы работаем над тем, чтобы это требование ушло из правил. Уверена, что у нас это получится", - сказала Догузова журналистам.