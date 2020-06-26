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Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
Справки об отсутствии коронавируса для клиентов санаториев по-прежнему необходимы, однако Ростуризм рассчитывает, что это ограничение может быть снято в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T23:12
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
общество
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество

Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят

22:38 26.06.2020 (обновлено: 23:12 26.06.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница санатория "Октябрьский" в Сочи укомплектовывает столы в ресторане
Сотрудница санатория Октябрьский в Сочи укомплектовывает столы в ресторане
© РИА Новости / Артур Лебедев
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ЯНТАРНЫЙ (Калининградская обл.), 26 июн - РИА Новости. Справки об отсутствии коронавируса для клиентов санаториев по-прежнему необходимы, однако Ростуризм рассчитывает, что это ограничение может быть снято в ближайшее время, заявила глава ведомства Зарина Догузова.
"Нам сегодня уже не нужна справка (об отсутствии коронавируса - ред.) для того, чтобы влетать в регионы и для того, чтобы селиться в гостиницах. К сожалению, справка пока еще нужна для санаторно-курортных учреждений, но мы понимаем всю избыточность этой нормы. Мы работаем над тем, чтобы это требование ушло из правил. Уверена, что у нас это получится", - сказала Догузова журналистам.
Глава Ростуризма уточнила, что со своей стороны сделает все, чтобы "к 1 июля или в самое ближайшее время" требование справки на отсутствие коронавируса для санаторно-курортных учреждений было отменено. Догузова добавила, что это требование мешает работе самого санаторно-курортного комплекса и делает некомфортным планирование путешествий для туристов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Общество
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