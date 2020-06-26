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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573541588.html
В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
Мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум сообщила в пятницу об изменении сигнала эпидемиологической опасности с "красного" на "оранжевый" и снятии части... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T22:30
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, мехико (город), мексика, в мире

В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу

22:30 26.06.2020
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© Fotolia / Rafael Ben-AriГород Мехико, Мексика
Город Мехико, Мексика
© Fotolia / Rafael Ben-Ari
МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. Мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум сообщила в пятницу об изменении сигнала эпидемиологической опасности с "красного" на "оранжевый" и снятии части запретов на работу предприятий и общественных мест.
"Правительство Мехико и министерство здравоохранения установили начиная со следующей недели "оранжевый" сигнал опасности", - заявила глава правительства в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.
По словам Шейнбаум, переход к новому этапу ограничений идет постепенно, с соблюдением строгих санитарных требований, поскольку эпидемия продолжается. Она попросила поддержки граждан в соблюдении мер безопасности и напомнила о необходимости использования масок в общественных местах как ключевой меры борьбы с распространением вируса.
Власти среди факторов снижения уровня угрозы указали на уменьшение нагрузки на городские больницы по всем категориям пациентов с COVID-19, а также абсолютных и относительных показателей заболеваемости. Пороговое значение для возвращения к "красному" сигналу опасности - 65% занятость больничных мест для пациентов с острыми респираторными заболеваниями и палат с аппаратами ИВЛ.
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Начиная с понедельника пошагово откроются центральные городские площади, универмаги и отели, будет разрешен спорт на открытом воздухе, заработают рестораны, рынки и салоны красоты.
Под запретом остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений.
Первый случай заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, зарегистрирован в Мексике 28 февраля 2020 года. Ограничения для граждан и предприятий были введены 23 марта.
В июне в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Четырехуровневая система опасности заражения в зависимости от эпидемиологической обстановки регулирует возобновление всех видов деятельности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМехико (город)МексикаВ мире
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