В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу

МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. Мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум сообщила в пятницу об изменении сигнала эпидемиологической опасности с "красного" на "оранжевый" и снятии части запретов на работу предприятий и общественных мест.

"Правительство Мехико и министерство здравоохранения установили начиная со следующей недели "оранжевый" сигнал опасности", - заявила глава правительства в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

По словам Шейнбаум, переход к новому этапу ограничений идет постепенно, с соблюдением строгих санитарных требований, поскольку эпидемия продолжается. Она попросила поддержки граждан в соблюдении мер безопасности и напомнила о необходимости использования масок в общественных местах как ключевой меры борьбы с распространением вируса.

Власти среди факторов снижения уровня угрозы указали на уменьшение нагрузки на городские больницы по всем категориям пациентов с COVID-19, а также абсолютных и относительных показателей заболеваемости. Пороговое значение для возвращения к "красному" сигналу опасности - 65% занятость больничных мест для пациентов с острыми респираторными заболеваниями и палат с аппаратами ИВЛ.

Начиная с понедельника пошагово откроются центральные городские площади, универмаги и отели, будет разрешен спорт на открытом воздухе, заработают рестораны, рынки и салоны красоты.

Под запретом остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений.

Первый случай заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, зарегистрирован в Мексике 28 февраля 2020 года. Ограничения для граждан и предприятий были введены 23 марта.

В июне в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Четырехуровневая система опасности заражения в зависимости от эпидемиологической обстановки регулирует возобновление всех видов деятельности.