https://ria.ru/20200626/1573540940.html
В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
Правительство Сербии в пятницу объявило режим стихийного бедствия из-за обильных дождей, приведших к разливу рек. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T22:02
2020-06-26T22:02
сербия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/138835/09/1388350974_0:143:2508:1554_1400x0_80_0_0_4cf901449c99600d49b5fad3c83b5b1a.jpg
https://ria.ru/20200624/1573421162.html
сербия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/138835/09/1388350974_0:143:2508:1554_1400x0_80_0_0_4cf901449c99600d49b5fad3c83b5b1a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/138835/09/1388350974_124:0:2385:1696_1400x0_80_0_0_29f19c566f4579968d05435a114f67a1.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/138835/09/1388350974_406:0:2102:1696_1400x0_80_0_0_13ae4c413c8aa07f9cae2781c945ff82.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, в мире
БЕЛГРАД, 26 июн – РИА Новости.
Правительство Сербии
в пятницу объявило режим стихийного бедствия из-за обильных дождей, приведших к разливу рек.
Обильные осадки, достигавшие местами рекордных 210 литров воды на квадратный метр, выпали в первую половину недели в западных и юго-западных районах Сербии. Вышедшие из берегов реки подтопили сотни домов и объектов инфраструктуры, были эвакуированы около 300 граждан, погибли два человека.
"Правительство приняло решение о провозглашении стихийного бедствия из-за обильных осадков и разлива водных потоков в июне 2020 года, которые привели к ущербу на частных и общественных жилых объектах и объектах инфраструктуры", - сообщил кабмин.
Отмечается, что введение данного режима по закону поможет властям как можно скорее оказать материальную помощь гражданам и начать устранение последствий наводнений на местах. Ранее режим ЧС был провозглашен в 22 общинах (районах) страны.
"Для устранения последствий сектор по ЧС МВД направит дополнительные объемы дизельного топлива муниципалитетам Любовия, Крупань, Арилье, Лучани, Осечина и Косиерич", - уточняет правительство.