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В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
Правительство Сербии в пятницу объявило режим стихийного бедствия из-за обильных дождей, приведших к разливу рек. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T22:02
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сербия, в мире

В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений

22:02 26.06.2020
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© Фото : МВД СербииСпасатели ликвидируют последствия наводнений в Сербии
Спасатели ликвидируют последствия наводнений в Сербии
© Фото : МВД Сербии
БЕЛГРАД, 26 июн – РИА Новости. Правительство Сербии в пятницу объявило режим стихийного бедствия из-за обильных дождей, приведших к разливу рек.
Обильные осадки, достигавшие местами рекордных 210 литров воды на квадратный метр, выпали в первую половину недели в западных и юго-западных районах Сербии. Вышедшие из берегов реки подтопили сотни домов и объектов инфраструктуры, были эвакуированы около 300 граждан, погибли два человека.
"Правительство приняло решение о провозглашении стихийного бедствия из-за обильных осадков и разлива водных потоков в июне 2020 года, которые привели к ущербу на частных и общественных жилых объектах и объектах инфраструктуры", - сообщил кабмин.
Отмечается, что введение данного режима по закону поможет властям как можно скорее оказать материальную помощь гражданам и начать устранение последствий наводнений на местах. Ранее режим ЧС был провозглашен в 22 общинах (районах) страны.
"Для устранения последствий сектор по ЧС МВД направит дополнительные объемы дизельного топлива муниципалитетам Любовия, Крупань, Арилье, Лучани, Осечина и Косиерич", - уточняет правительство.
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