В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений

БЕЛГРАД, 26 июн – РИА Новости. Правительство Правительство Сербии в пятницу объявило режим стихийного бедствия из-за обильных дождей, приведших к разливу рек.

Обильные осадки, достигавшие местами рекордных 210 литров воды на квадратный метр, выпали в первую половину недели в западных и юго-западных районах Сербии. Вышедшие из берегов реки подтопили сотни домов и объектов инфраструктуры, были эвакуированы около 300 граждан, погибли два человека.

"Правительство приняло решение о провозглашении стихийного бедствия из-за обильных осадков и разлива водных потоков в июне 2020 года, которые привели к ущербу на частных и общественных жилых объектах и объектах инфраструктуры", - сообщил кабмин.

Отмечается, что введение данного режима по закону поможет властям как можно скорее оказать материальную помощь гражданам и начать устранение последствий наводнений на местах. Ранее режим ЧС был провозглашен в 22 общинах (районах) страны.