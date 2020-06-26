Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573540869.html
L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
Французская компания L'Oreal уберет из описания своей косметики для ухода за кожей слова "белая" и "светлая", передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T21:56
unilever
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/15709/48/157094899_0:0:4288:2412_1400x0_80_0_0_faed8db41c909a63fd7e95c0cbe343ef.jpg
https://ria.ru/20200618/1573082985.html
А белый шоколад должен вообще заставить остатки их мозгов закипеть!))
15
15
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/15709/48/157094899_0:0:4288:2412_1400x0_80_0_0_faed8db41c909a63fd7e95c0cbe343ef.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/15709/48/157094899_601:0:4233:2724_1400x0_80_0_0_d58610a7d657a776611d96024eb2ad2b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/15709/48/157094899_1055:0:3779:2724_1400x0_80_0_0_0d80ea13f6e23a24a0e0b54f0228a46b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
unilever, в мире

L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"

21:56 26.06.2020
638
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкРеклама в центре Москвы
Реклама в центре Москвы
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Французская компания L'Oreal уберет из описания своей косметики для ухода за кожей слова "белая" и "светлая", передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителя компании.
Ранее аналогичное решение приняла компания Unilever. А американская компания Johnson & Johnson вовсе прекратила продажу кремов, помогающих сделать светлее тон кожи, в странах Азии и Ближнего Востока.
"L'Oreal Group понимает оправданную обеспокоенность по поводу слов, используемых для описания продукции для выравнивания тона кожи, и приняла решение убрать слова белый/отбеливающий, светлый/осветляющий со всей продукции", - приводят зарубежные СМИ заявление компании.
Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа "Тетя Джемайма". Компания признала, что происхождение тети Джемаймы было "основано на расовом стереотипе", и пообещала изменить бренд в рамках своей работы на пути к расовому равенству. Логотип 131-летнего бренда изображает афроамериканку, портрет которой, как сообщает газета New York Times, писали с темнокожей бывшей рабыни.
Британская писательница Дж. К. Роулинг
18 июня, 08:00
Есть вещи пострашнее расизма — за что линчуют "мать" Гарри Поттера
15602430
Обсудить 15
UnileverВ мире
Популярные комментарии
А белый шоколад должен вообще заставить остатки их мозгов закипеть!))
26 июня, 22:11
просто Блондинка
870000
Рекомендуем
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
Спасатели ликвидируют последствия наводнений в Сербии
В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
Школьники за компьютерами
В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
Водопроводный кран
Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
Самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США над Черным морем. 26 июня 2020
Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
Раскрыта личность "русского агента" с протестов в США
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
Вид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы
Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
Город Мехико, Мексика
В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
Пассажиры в защитных маска на борту самолета
Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
Стволовые клетки
В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
Таблетки в руке
Не болевший 30 лет мужчина раскрыл секрет своего здоровья
Сжигание использованных масок в Киеве
В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:37В перуанских церквях вводят новые правила
23:26Ростуризм порекомендовал переносить отмененные из-за коронавируса туры
23:17В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
23:15Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43Раскрыта личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
Лента новостейМолния