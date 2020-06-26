https://ria.ru/20200626/1573540869.html
L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
Французская компания L'Oreal уберет из описания своей косметики для ухода за кожей слова "белая" и "светлая", передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T21:56
2020-06-26T21:56
unilever
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/15709/48/157094899_0:0:4288:2412_1400x0_80_0_0_faed8db41c909a63fd7e95c0cbe343ef.jpg
https://ria.ru/20200618/1573082985.html
просто Блондинка
А белый шоколад должен вообще заставить остатки их мозгов закипеть!))
15
15
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/15709/48/157094899_0:0:4288:2412_1400x0_80_0_0_faed8db41c909a63fd7e95c0cbe343ef.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/15709/48/157094899_601:0:4233:2724_1400x0_80_0_0_d58610a7d657a776611d96024eb2ad2b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/15709/48/157094899_1055:0:3779:2724_1400x0_80_0_0_0d80ea13f6e23a24a0e0b54f0228a46b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
unilever, в мире
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Французская компания L'Oreal уберет из описания своей косметики для ухода за кожей слова "белая" и "светлая", передает агентство Рейтер
со ссылкой на заявление представителя компании.
Ранее аналогичное решение приняла компания Unilever
. А американская компания Johnson & Johnson вовсе прекратила продажу кремов, помогающих сделать светлее тон кожи, в странах Азии и Ближнего Востока
.
"L'Oreal Group понимает оправданную обеспокоенность по поводу слов, используемых для описания продукции для выравнивания тона кожи, и приняла решение убрать слова белый/отбеливающий, светлый/осветляющий со всей продукции", - приводят зарубежные СМИ заявление компании.
Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа "Тетя Джемайма". Компания признала, что происхождение тети Джемаймы было "основано на расовом стереотипе", и пообещала изменить бренд в рамках своей работы на пути к расовому равенству. Логотип 131-летнего бренда изображает афроамериканку, портрет которой, как сообщает газета New York Times, писали с темнокожей бывшей рабыни.