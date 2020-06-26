В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Эксперимент по внедрению в российских школах и колледжах цифровой образовательной среды планируется начать с сентября 2020 года, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Провести с 1 сентября 2020 г. по 31 декабря 2022 г. эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых", - говорится в документе.

Кроме того, постановлением будет утверждается целевая модель цифровой образовательной среды.

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это совокупность условий, созданных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Как ранее отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин , регионам выделены три миллиарда рублей на развитие необходимой для эксперимента по внедрению ЦОС инфраструктуры в 1,7 тысячи российских школ. Согласно проекту федерального бюджета, финансирование проекта составит более 44 миллиардов рублей в 2020-2022 годах.

В рамках апробации школы в регионах-участниках получат высокоскоростной доступ в интернет со скоростью не менее 100 Мб/с в городской местности и не менее 50 Мб/с в сельской местности. Школы также будут оснащены компьютерами, программным обеспечением и презентационным оборудованием.