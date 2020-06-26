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В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
Эксперимент по внедрению в российских школах и колледжах цифровой образовательной среды планируется начать с сентября 2020 года, соответствующий проект... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T22:15
михаил мишустин
россия
цифровизация
алтайский край
пермский край
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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михаил мишустин, россия, цифровизация, алтайский край, пермский край, общество

В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды

21:44 26.06.2020 (обновлено: 22:15 26.06.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкШкольники за компьютерами
Школьники за компьютерами
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Эксперимент по внедрению в российских школах и колледжах цифровой образовательной среды планируется начать с сентября 2020 года, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Провести с 1 сентября 2020 г. по 31 декабря 2022 г. эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых", - говорится в документе.
Кроме того, постановлением будет утверждается целевая модель цифровой образовательной среды.
Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это совокупность условий, созданных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
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Участниками эксперимента по апробации федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды стали Алтайский край, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Московская области, Пермский край, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Как ранее отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин , регионам выделены три миллиарда рублей на развитие необходимой для эксперимента по внедрению ЦОС инфраструктуры в 1,7 тысячи российских школ. Согласно проекту федерального бюджета, финансирование проекта составит более 44 миллиардов рублей в 2020-2022 годах.
В рамках апробации школы в регионах-участниках получат высокоскоростной доступ в интернет со скоростью не менее 100 Мб/с в городской местности и не менее 50 Мб/с в сельской местности. Школы также будут оснащены компьютерами, программным обеспечением и презентационным оборудованием.
"Цифровая образовательная среда" - один из федеральных проектов национального проекта "Образование". Федеральный проект предполагает создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Ожидается, что в ходе реализации проекта к 2024 году целевая модель ЦОС будет внедрена по всей стране. Также предполагается внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы 25% общеобразовательных школ в 75 регионах РФ, что затронет как минимум 500 тысяч детей. Кроме того, в рамках проекта к 2024 году 100% образовательных организаций будут обеспечены доступом в интернет.
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Михаил МишустинРоссияЦифровизацияАлтайский крайПермский крайОбщество
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