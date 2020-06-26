В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками

ДОХА, 26 июн - РИА Новости. Более двух тысяч пациентов излечились от коронавируса в центре стволовых клеток Абу-Даби с помощью терапии на основе стволовых клеток, 1,2 тысячи инфицированных после лечения полностью избавились от всех последствий, связанных с COVID-19, говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе центра.

Группа врачей и исследователей центра объявила в мае о разработке нового метода лечения пациентов c COVID-19 - UAECell19- это терапия на основе стволовых клеток, которая помогает организму бороться с вирусом и легче переносить его.

"Значительное увеличение числа излечившихся пациентов - более двух тысяч - связано с решением правительства ОАЭ сделать его бесплатным для всех пациентов с COVID-19 среднего и высокого риска, принятым после получения подтверждения эффективности лечения стволовыми клетками при отсутствии каких-либо серьезных побочных реакций - аллергии или внезапных летальных исходов, а также осложнений со стороны легких", - отметили в центре.

Во время первых испытаний метода продолжительность госпитализации пациентов с коронавирусом сократилась с 22 дней до 6 по сравнению с теми пациентами, которые получали стандартное лечение. При этом вероятность выздоровления пациентов с COVID-19, получавших стволовые клетки, менее чем за семь дней была в 3,1 раза выше, чем у других.

Эмиратские ученые запатентовали разработанное средство и планируют попробовать его в лечении других респираторных заболеваний, в том числе астмы и муковисцидоза.

По последним данным минздрава ОАЭ, за сутки в Эмиратах число новых случаев заболевания коронавирусом составило 410, общее число инфицированных с начала пандемии выросло до 46 973, при этом 35 469 человек полностью излечились от заболеваний, вызванных коронавирусом, умерли 310.