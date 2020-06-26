https://ria.ru/20200626/1573539924.html
МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
Никаких существенных нарушений во второй день голосования по поправкам к конституции в Москве не зафиксировано, работа проходила в спокойном режиме, сообщил РИА РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T21:20
2020-06-26T22:11
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
владимир путин
москва
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосгоризбирком, конституция рф, владимир путин, москва, общество
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Никаких существенных нарушений во второй день голосования по поправкам к конституции в Москве
не зафиксировано, работа проходила в спокойном режиме, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома
Дмитрий Реут.
"Ничего существенного не зафиксировано, работа проходила в спокойном штатном порядке", - сказал Реут.
Пресс-служба общественного штаба Москвы в свою очередь сообщила, что в пятницу группа разбора рассмотрела 11 ситуаций и не зафиксировала серьезных нарушений.
В девяти случаях – на участках голосования – признаков нарушения не нашли. Еще один случай был связан с препятствованием работе наблюдателя со стороны членов ТИК и УИК.
"Председатель ТИК признал ошибочность своих действий, нормальная работа наблюдения восстановлена",- отметили в пресс-службе штаба.
Еще в одном случае 90-летней москвичке отказали в доступе к онлайн-голосованию.
"По итогам рассмотрения ситуации ТИК дистанционного электронного голосования направлена рекомендация внести пенсионерку в реестр онлайн-голосующих или же обеспечить ее голосованием на дому",- сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что в кол-центр по электронному голосованию общественного штаба поступили четыре звонка о принуждении к участию в голосовании. Обратившиеся оставили свои номера телефонов для обратной связи.
"Руководитель корпуса наблюдателей Вадим Ковалев оперативно связался с ними. В ходе разговора выяснилось, что в двух городских предприятиях подтвердились случаи принуждения к электронному голосованию. С руководителями организаций проведена разъяснительная беседа о недопустимости оказания давления или принуждения. В остальных случаях нарушения не подтверждены",- рассказали в пресс-службе.
Также группа разбора зафиксировала ряд технических проблем в работе систем видеонаблюдения. На одном УИК столы регистрации находились вне зоны видимости камеры. Еще на семи УИК отмечались перерывы в трансляции (с 13 камер). "Неполадки оперативно устранены",- отметили в пресс-службе.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин
подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Голосование по поправкам в Конституцию. День второй
1 из 13
Владимир Жириновский опустил бюллетень на участке 2714 в одной из московских школ. На голосование лидер ЛДПР принес экземпляр Конституции с собственными пометками.
2 из 13
Всего в Москве работает более 3,6 тысячи избирательных участков.
3 из 13
Кроме того, столица выступает одним из двух пилотных регионов, где проходит электронное голосование.
4 из 13
По данным оперативного штаба, жители пилотных регионов активно голосуют онлайн.
5 из 13
К 10:20 по московскому времени явка на электронное голосование превысила 50 процентов.
6 из 13
Дистанционное электронное голосование проходит с 25 июня по 30 июня.
7 из 13
Экземпляр Основного закона в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
8 из 13
Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.
9 из 13
Екатеринбург — один из тех городов, где организовали мобильные избирательные пункты.
10 из 13
Чтобы проголосовать, не нужно уходить далеко от дома.
11 из 13
Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге.
12 из 13
Голосование организовано с соблюдением санитарных норм.
13 из 13
А Казани проголосовать по поправкам можно, пока едешь на работу.
1 из 13
Владимир Жириновский опустил бюллетень на участке 2714 в одной из московских школ. На голосование лидер ЛДПР принес экземпляр Конституции с собственными пометками.
2 из 13
Всего в Москве работает более 3,6 тысячи избирательных участков.
3 из 13
Кроме того, столица выступает одним из двух пилотных регионов, где проходит электронное голосование.
4 из 13
По данным оперативного штаба, жители пилотных регионов активно голосуют онлайн.
5 из 13
К 10:20 по московскому времени явка на электронное голосование превысила 50 процентов.
6 из 13
Дистанционное электронное голосование проходит с 25 июня по 30 июня.
7 из 13
Экземпляр Основного закона в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
8 из 13
Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.
9 из 13
Екатеринбург — один из тех городов, где организовали мобильные избирательные пункты.
10 из 13
Чтобы проголосовать, не нужно уходить далеко от дома.
11 из 13
Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге.
12 из 13
Голосование организовано с соблюдением санитарных норм.
13 из 13
А Казани проголосовать по поправкам можно, пока едешь на работу.