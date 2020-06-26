МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования

Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Никаких существенных нарушений во второй день голосования по поправкам к конституции в Никаких существенных нарушений во второй день голосования по поправкам к конституции в Москве не зафиксировано, работа проходила в спокойном режиме, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Ничего существенного не зафиксировано, работа проходила в спокойном штатном порядке", - сказал Реут.

Пресс-служба общественного штаба Москвы в свою очередь сообщила, что в пятницу группа разбора рассмотрела 11 ситуаций и не зафиксировала серьезных нарушений.

В девяти случаях – на участках голосования – признаков нарушения не нашли. Еще один случай был связан с препятствованием работе наблюдателя со стороны членов ТИК и УИК.

"Председатель ТИК признал ошибочность своих действий, нормальная работа наблюдения восстановлена",- отметили в пресс-службе штаба.

Еще в одном случае 90-летней москвичке отказали в доступе к онлайн-голосованию.

"По итогам рассмотрения ситуации ТИК дистанционного электронного голосования направлена рекомендация внести пенсионерку в реестр онлайн-голосующих или же обеспечить ее голосованием на дому",- сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в кол-центр по электронному голосованию общественного штаба поступили четыре звонка о принуждении к участию в голосовании. Обратившиеся оставили свои номера телефонов для обратной связи.

"Руководитель корпуса наблюдателей Вадим Ковалев оперативно связался с ними. В ходе разговора выяснилось, что в двух городских предприятиях подтвердились случаи принуждения к электронному голосованию. С руководителями организаций проведена разъяснительная беседа о недопустимости оказания давления или принуждения. В остальных случаях нарушения не подтверждены",- рассказали в пресс-службе.

Также группа разбора зафиксировала ряд технических проблем в работе систем видеонаблюдения. На одном УИК столы регистрации находились вне зоны видимости камеры. Еще на семи УИК отмечались перерывы в трансляции (с 13 камер). "Неполадки оперативно устранены",- отметили в пресс-службе.