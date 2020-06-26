Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573539924.html
МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
Никаких существенных нарушений во второй день голосования по поправкам к конституции в Москве не зафиксировано, работа проходила в спокойном режиме, сообщил РИА РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T22:11
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
владимир путин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573532676_0:584:2603:2048_1400x0_80_0_0_4b59bf0ca974988d370fc32dd9e03a0e.jpg
https://ria.ru/20200626/1573514792.html
https://ria.ru/20200626/1573537239.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573532676_0:584:2603:2048_1400x0_80_0_0_4b59bf0ca974988d370fc32dd9e03a0e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573532676_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e68848f745e64b65112edcba4ee83c53.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573532676_137:280:1905:2048_1400x0_80_0_0_00844e84323539630c3795474b6f2a9a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосгоризбирком, конституция рф, владимир путин, москва, общество

МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования

21:20 26.06.2020 (обновлено: 22:11 26.06.2020)
151
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбщественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Никаких существенных нарушений во второй день голосования по поправкам к конституции в Москве не зафиксировано, работа проходила в спокойном режиме, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Ничего существенного не зафиксировано, работа проходила в спокойном штатном порядке", - сказал Реут.
Пресс-служба общественного штаба Москвы в свою очередь сообщила, что в пятницу группа разбора рассмотрела 11 ситуаций и не зафиксировала серьезных нарушений.
В девяти случаях – на участках голосования – признаков нарушения не нашли. Еще один случай был связан с препятствованием работе наблюдателя со стороны членов ТИК и УИК.
Работа информационного центра ЦИК России
14:13Голосование по поправкам в Конституцию
Мосгоризбирком 30 июня повторно проверит списки избирателей
"Председатель ТИК признал ошибочность своих действий, нормальная работа наблюдения восстановлена",- отметили в пресс-службе штаба.
Еще в одном случае 90-летней москвичке отказали в доступе к онлайн-голосованию.
"По итогам рассмотрения ситуации ТИК дистанционного электронного голосования направлена рекомендация внести пенсионерку в реестр онлайн-голосующих или же обеспечить ее голосованием на дому",- сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что в кол-центр по электронному голосованию общественного штаба поступили четыре звонка о принуждении к участию в голосовании. Обратившиеся оставили свои номера телефонов для обратной связи.
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
19:50Голосование по поправкам в Конституцию
Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам
"Руководитель корпуса наблюдателей Вадим Ковалев оперативно связался с ними. В ходе разговора выяснилось, что в двух городских предприятиях подтвердились случаи принуждения к электронному голосованию. С руководителями организаций проведена разъяснительная беседа о недопустимости оказания давления или принуждения. В остальных случаях нарушения не подтверждены",- рассказали в пресс-службе.
Также группа разбора зафиксировала ряд технических проблем в работе систем видеонаблюдения. На одном УИК столы регистрации находились вне зоны видимости камеры. Еще на семи УИК отмечались перерывы в трансляции (с 13 камер). "Неполадки оперативно устранены",- отметили в пресс-службе.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Голосование по поправкам в Конституцию. День второй
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Владимир Жириновский опустил бюллетень на участке 2714 в одной из московских школ. На голосование лидер ЛДПР принес экземпляр Конституции с собственными пометками.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
1 из 13

Владимир Жириновский опустил бюллетень на участке 2714 в одной из московских школ. На голосование лидер ЛДПР принес экземпляр Конституции с собственными пометками.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Всего в Москве работает более 3,6 тысячи избирательных участков.

Жители на избирательном участке в Москве, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
2 из 13

Всего в Москве работает более 3,6 тысячи избирательных участков.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Кроме того, столица выступает одним из двух пилотных регионов, где проходит электронное голосование.

Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
3 из 13

Кроме того, столица выступает одним из двух пилотных регионов, где проходит электронное голосование.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

По данным оперативного штаба, жители пилотных регионов активно голосуют онлайн.

Избирательный участок в Москве, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
4 из 13

По данным оперативного штаба, жители пилотных регионов активно голосуют онлайн.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

К 10:20 по московскому времени явка на электронное голосование превысила 50 процентов.

Женщина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
5 из 13

К 10:20 по московскому времени явка на электронное голосование превысила 50 процентов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Дистанционное электронное голосование проходит с 25 июня по 30 июня.

Мужчина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
6 из 13

Дистанционное электронное голосование проходит с 25 июня по 30 июня.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Экземпляр Основного закона в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Брошюра с текстом Конституции РФ в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
7 из 13

Экземпляр Основного закона в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

Женщина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
8 из 13

Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Екатеринбург — один из тех городов, где организовали мобильные избирательные пункты.

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
9 из 13

Екатеринбург — один из тех городов, где организовали мобильные избирательные пункты.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Чтобы проголосовать, не нужно уходить далеко от дома.

Женщина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на мобильном избирательном пункте во дворе жилого дома в Екатеринбурге
10 из 13

Чтобы проголосовать, не нужно уходить далеко от дома.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге.

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
11 из 13

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Голосование организовано с соблюдением санитарных норм.

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
12 из 13

Голосование организовано с соблюдением санитарных норм.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

А Казани проголосовать по поправкам можно, пока едешь на работу.

Мужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ в Казани
13 из 13

А Казани проголосовать по поправкам можно, пока едешь на работу.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 13

Владимир Жириновский опустил бюллетень на участке 2714 в одной из московских школ. На голосование лидер ЛДПР принес экземпляр Конституции с собственными пометками.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Всего в Москве работает более 3,6 тысячи избирательных участков.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Кроме того, столица выступает одним из двух пилотных регионов, где проходит электронное голосование.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 13

По данным оперативного штаба, жители пилотных регионов активно голосуют онлайн.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 13

К 10:20 по московскому времени явка на электронное голосование превысила 50 процентов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Дистанционное электронное голосование проходит с 25 июня по 30 июня.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Экземпляр Основного закона в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 13

Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Екатеринбург — один из тех городов, где организовали мобильные избирательные пункты.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
10 из 13

Чтобы проголосовать, не нужно уходить далеко от дома.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
11 из 13

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
12 из 13

Голосование организовано с соблюдением санитарных норм.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
13 из 13

А Казани проголосовать по поправкам можно, пока едешь на работу.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
730003
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомКонституция РФВладимир ПутинМоскваОбщество
Рекомендуем
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Таджикистане еще 56 человек заболели COVID-19
Стволовые клетки
В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В России свыше 6,1 тысячи военных вылечились от коронавируса
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
Школьники за компьютерами
В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
Пассажиры в зале прилета в аэропорту Пулково
Вывозной рейс с россиянами прибыл в Петербург из Киргизии
Самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США над Черным морем. 26 июня 2020
Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Число случаев коронавируса в мире превысило 9,4 миллиона
Спасатели ликвидируют последствия наводнений в Сербии
В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
Реклама в центре Москвы
L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
Кадры горящего автомобиля на проспекте Вернадского в Москве
В Москве на проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль
Контейнер для биоматериала
Число жертв коронавируса в Чили превысило пять тысяч
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
"Росатом" начал строить второй энергоблок АЭС "Аккую" в Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:37В перуанских церквях вводят новые правила
23:26Ростуризм порекомендовал переносить отмененные из-за коронавируса туры
23:17В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
23:15Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43Раскрыта личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
Лента новостейМолния