https://ria.ru/20200626/1573539727.html
В Москве на проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль
Легковой автомобиль загорелся на проспекте Вернадского в Москве, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T21:10
2020-06-26T21:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры горящего автомобиля на проспекте Вернадского в Москве
Легковой автомобиль сгорел в пятницу вечером на проспекте Вернадского в Москве в районе станции метро «Юго-Западная». Движение в сторону области затруднено. Как сообщили в ГУМЧС, пострадавших нет.
2020-06-26T21:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия