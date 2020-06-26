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В Москве на проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль
Легковой автомобиль загорелся на проспекте Вернадского в Москве, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T21:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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Кадры горящего автомобиля на проспекте Вернадского в Москве
Легковой автомобиль сгорел в пятницу вечером на проспекте Вернадского в Москве в районе станции метро «Юго-Западная». Движение в сторону области затруднено. Как сообщили в ГУМЧС, пострадавших нет.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве на проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль

21:10 26.06.2020 (обновлено: 21:49 26.06.2020)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль загорелся на проспекте Вернадского в Москве, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Инцидент произошел в районе дома 101, корпус 3.
"Происходило загорание легкового автомобиля по направлению в область. Площадь возгорания три квадратных метра. Ликвидировано в 20.23. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, в районе происшествия перекрыты две полосы дороги, движение затруднено.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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