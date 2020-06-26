https://ria.ru/20200626/1573539504.html
В России свыше 6,1 тысячи военных вылечились от коронавируса
Более 6,1 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровел 61 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T21:00
2020-06-26T21:00
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Более 6,1 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
, за сутки выздоровел 61 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ
.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровел 61 военнослужащий. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6168 человек", - говорится в бюллетене.
Также отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 696.
На 26 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1393 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 207 военных.
Общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 704 человека.
Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 1124 пациентам, из них 176 человек - гражданские. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны, отмечает ведомство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.