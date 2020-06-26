В России свыше 6,1 тысячи военных вылечились от коронавируса

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровел 61 военнослужащий. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6168 человек", - говорится в бюллетене.

Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 1124 пациентам, из них 176 человек - гражданские. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны, отмечает ведомство.