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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573539443.html
Число случаев коронавируса в мире превысило 9,4 миллиона
Более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом в мире зарегистрировано за последние сутки, общее число заболевших превысило 9,4 миллиона, следует из данных... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:58
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
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в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
здоровье - общество, воз, в мире

Число случаев коронавируса в мире превысило 9,4 миллиона

20:58 26.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом в мире зарегистрировано за последние сутки, общее число заболевших превысило 9,4 миллиона, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, за минувшие сутки в мире выявлено 5116 летальных исходов, общее число пациентов, скончавшихся от коронавируса, составило 484 249. Число заболевших с начала эпидемии достигло 9 473 214, за последние сутки - 177 012.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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