https://ria.ru/20200626/1573539317.html
Число жертв коронавируса в Чили превысило пять тысяч
Более 5 тысяч человек скончались от COVID-19 в Чили, заразились с начала эпидемии свыше 263 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:54
2020-06-26T20:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
чили
в мире
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https://ria.ru/20200625/1573482510.html
чили
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, чили, в мире