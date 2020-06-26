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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573539317.html
Число жертв коронавируса в Чили превысило пять тысяч
Более 5 тысяч человек скончались от COVID-19 в Чили, заразились с начала эпидемии свыше 263 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
чили
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, чили, в мире

Число жертв коронавируса в Чили превысило пять тысяч

20:54 26.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 5 тысяч человек скончались от COVID-19 в Чили, заразились с начала эпидемии свыше 263 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно ведомству, за последние сутки было зарегистрировано 4296 новых случаев заражения, общее число заболевших достигло 263 360. Всего скончались 5068 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЧилиВ мире
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