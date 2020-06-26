Не болевший 30 лет мужчина раскрыл секрет своего здоровья

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Житель китайской провинции Житель китайской провинции Шэньси Чэнь Хайган, у которого в течение 30 лет не было простудных заболеваний, поделился секретом крепкого здоровья.

По словам мужчины, все дело в необычных тренировках, которые он выполняет с двадцатилетнего возраста. Каждый день китаец ходит, опираясь на руки и ноги, как обезьяна. Хайган утверждает, что это упражнение позволяет ему сделать растяжку всего тела и заряжает энергией.

"Я часто наблюдал за обезьянами в зоопарке. Я подумал, что это выглядит забавно, и стал подражать им", — приводит его слова Daily Mail

Как заявил Хайган, благодаря таким необычным тренировкам он перестал простужаться, у него пропал звон в ушах и зубная боль.

"Теперь мне вообще не нужно обращаться к врачу", — подчеркнул житель Шэньси.

Кроме того, мужчина научился ловко взбираться на деревья.