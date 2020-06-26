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Не болевший 30 лет мужчина раскрыл секрет своего здоровья
Житель китайской провинции Шэньси Чэнь Хайган, у которого в течение 30 лет не было простудных заболеваний, поделился секретом крепкого здоровья. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:40
шэньси
здоровье
китай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
шэньси, здоровье, китай, в мире

Не болевший 30 лет мужчина раскрыл секрет своего здоровья

20:37 26.06.2020 (обновлено: 20:40 26.06.2020)
3916
© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Житель китайской провинции Шэньси Чэнь Хайган, у которого в течение 30 лет не было простудных заболеваний, поделился секретом крепкого здоровья.
По словам мужчины, все дело в необычных тренировках, которые он выполняет с двадцатилетнего возраста. Каждый день китаец ходит, опираясь на руки и ноги, как обезьяна. Хайган утверждает, что это упражнение позволяет ему сделать растяжку всего тела и заряжает энергией.
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"Я часто наблюдал за обезьянами в зоопарке. Я подумал, что это выглядит забавно, и стал подражать им", — приводит его слова Daily Mail.
Как заявил Хайган, благодаря таким необычным тренировкам он перестал простужаться, у него пропал звон в ушах и зубная боль.
"Теперь мне вообще не нужно обращаться к врачу", — подчеркнул житель Шэньси.
Кроме того, мужчина научился ловко взбираться на деревья.
"Я вижу деревья, и мне просто хочется залезть на них", — сказал он.
© Фото : канал Daily Mail на YouTubeСкриншот видео Daily Mail c Чэнем Хайганом на YouTube
Скриншот видео Daily Mail c Чэнем Хайганом на YouTube
© Фото : канал Daily Mail на YouTube
29723223
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ШэньсиЗдоровьеКитайВ мире
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