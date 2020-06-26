https://ria.ru/20200626/1573538709.html
Не болевший 30 лет мужчина раскрыл секрет своего здоровья
Житель китайской провинции Шэньси Чэнь Хайган, у которого в течение 30 лет не было простудных заболеваний, поделился секретом крепкого здоровья. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:37
2020-06-26T20:40
шэньси
здоровье
китай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шэньси, здоровье, китай, в мире
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Житель китайской провинции Шэньси
Чэнь Хайган, у которого в течение 30 лет не было простудных заболеваний, поделился секретом крепкого здоровья.
По словам мужчины, все дело в необычных тренировках, которые он выполняет с двадцатилетнего возраста. Каждый день китаец ходит, опираясь на руки и ноги, как обезьяна. Хайган утверждает, что это упражнение позволяет ему сделать растяжку всего тела и заряжает энергией.
"Я часто наблюдал за обезьянами в зоопарке. Я подумал, что это выглядит забавно, и стал подражать им", — приводит его слова Daily Mail
.
Как заявил Хайган, благодаря таким необычным тренировкам он перестал простужаться, у него пропал звон в ушах и зубная боль.
"Теперь мне вообще не нужно обращаться к врачу", — подчеркнул житель Шэньси.
Кроме того, мужчина научился ловко взбираться на деревья.
"Я вижу деревья, и мне просто хочется залезть на них", — сказал он.