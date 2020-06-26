Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии

"Владимир Путин поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за визит в Москву на торжественные мероприятия в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и за участие военнослужащих из Киргизии в параде на Красной площади", - говорится в сообщении пресс-службы.