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Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, поблагодарил его за визит в РФ и участие киргизских военных РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сооронбай жээнбеков
коронавирусы
парад победы
москва
россия
владимир путин
киргизия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии

20:36 26.06.2020 (обновлено: 20:46 26.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, поблагодарил его за визит в РФ и участие киргизских военных в параде на Красной площади, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее сообщалось, что Жээнбеков не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двоих членов киргизской делегации выявили COVID-19. Сообщалось, что президент, члены делегации и сопровождающие лица перед вылетом в Россию сдали тесты на коронавирус, все они оказались отрицательными, однако в Москве при сдаче повторного теста у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны результат оказался положительным.
"Владимир Путин поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за визит в Москву на торжественные мероприятия в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и за участие военнослужащих из Киргизии в параде на Красной площади", - говорится в сообщении пресс-службы.
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24 июня, 13:2275 лет Великой Победы
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Отмечается, что был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-киргизского сотрудничества в различных сферах, в том числе по борьбе с пандемией коронавируса.
Также главы государств условились о продолжении контактов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сооронбай ЖээнбековКоронавирусыПарад ПобедыМоскваРоссияВладимир ПутинКиргизияВ мире
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