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Ядерные технологии
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"Росатом" начал строить второй энергоблок АЭС "Аккую" в Турции
Госкорпорация "Росатом" начала строительство энергоблока №2 АЭС "Аккую" в Турции, сообщили РИА Новости в проектной компании "Аккую Нуклеар", которая отвечает за РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:30
ядерные технологии
аккую нуклеар
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
турция
новости - ядерные технологии
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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аккую нуклеар, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", турция, новости - ядерные технологии, в мире

"Росатом" начал строить второй энергоблок АЭС "Аккую" в Турции

20:30 26.06.2020
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© РИА Новости / Елена ПалажченкоУказател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
© РИА Новости / Елена Палажченко
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" начала строительство энергоблока №2 АЭС "Аккую" в Турции, сообщили РИА Новости в проектной компании "Аккую Нуклеар", которая отвечает за выполнение этого проекта.
Как отметила глава компании Анастасия Зотеева, строительно-монтажные работы сейчас ведутся одновременно на площадках первого и второго энергоблоков. "На втором блоке завершается бетонирование обеих фундаментных плит - и реакторного отделения, и машзала", - сказала она.
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Что касается первого энергоблока, строительство которого началось в 2018 году, то там "недавно завершили бетонирование фундаментной плиты машинного зала, установили ловушку расплава, сейчас готовимся к монтажу второго яруса внутренней защитной оболочки - это уже работы в гермозоне", отметила Зотеева.
"В планах этого года - завершить строительство наружных стен до 26 отметки. Далее планируем приступить к сварке главного циркуляционного трубопровода. Одновременно идут работы на огромном количестве вспомогательных объектов: строительно-монтажной базе, хранилище топлива, тоннелях и других", - добавила она. На площадке третьего энергоблока идут плановые буро-взрывные работы, добавила Зотеева.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов.
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Ядерные технологииАккую НуклеарАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТурцияНовости - Ядерные технологииВ мире
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