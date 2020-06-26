"Росатом" начал строить второй энергоблок АЭС "Аккую" в Турции

Указател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции

Как отметила глава компании Анастасия Зотеева, строительно-монтажные работы сейчас ведутся одновременно на площадках первого и второго энергоблоков. "На втором блоке завершается бетонирование обеих фундаментных плит - и реакторного отделения, и машзала", - сказала она.

Что касается первого энергоблока, строительство которого началось в 2018 году, то там "недавно завершили бетонирование фундаментной плиты машинного зала, установили ловушку расплава, сейчас готовимся к монтажу второго яруса внутренней защитной оболочки - это уже работы в гермозоне", отметила Зотеева.

"В планах этого года - завершить строительство наружных стен до 26 отметки. Далее планируем приступить к сварке главного циркуляционного трубопровода. Одновременно идут работы на огромном количестве вспомогательных объектов: строительно-монтажной базе, хранилище топлива, тоннелях и других", - добавила она. На площадке третьего энергоблока идут плановые буро-взрывные работы, добавила Зотеева.