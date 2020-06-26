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https://ria.ru/20200626/1573538401.html
В Турции за сутки 1396 человек заболели COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1396, умерли 19 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
турция
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, турция, в мире

В Турции за сутки 1396 человек заболели COVID-19

20:27 26.06.2020 (обновлено: 20:28 26.06.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
Сотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
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АНКАРА, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1396, умерли 19 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1396 новых случаев, всего заразившихся - 194 511. Мы потеряли сегодня 19 пациентов, всего умерших – 5065. Вылечились сегодня 1492 пациента, всего - 167 198", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗТурцияВ мире
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