Путин и Макрон согласовали направления диалога по евробезопасности

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Беседа Путина с Макроном прошла в пятницу в формате видеоконференции.

"В развитие договоренностей, достигнутых на переговорах в Брегансоне в августе 2019 года, продолжен обмен мнениями по вопросам формирования новой архитектуры европейской безопасности в целях укрепления сотрудничества и обеспечения большей стабильности на континенте. Согласован перечень основных направлений российско-французского диалога по этим и другим темам по линии профильных ведомств", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что велась дискуссия по региональным кризисным ситуациям. По внутриукраинскому конфликту была высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации ключевых положений Минских договоренностей 2015 года, а также решений, принятых на саммитах в "нормандском" формате, в том числе 9 декабря 2019 года в Париже . С российской стороны была акцентирована необходимость выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, безальтернативность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

Также была выражена обоюдная озабоченность в связи с продолжением боевых действий в Ливии . Лидеры высказались в пользу незамедлительного прекращения огня и возобновления межливийского диалога в соответствии с решениями Берлинской конференции 19 января и закрепившей их резолюции 2510 Совета Безопасности ООН , а также за консолидацию международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию кризиса.

В ходе обмена мнениями о положении дел в Сирии Путин проинформировал Макрона о предпринимаемых РФ мерах по нормализации ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Обе стороны разделяют принципиальную позицию о необходимости продолжения бескомпромиссной борьбы с терроризмом и принятия шагов в целях улучшения гуманитарной обстановки в Сирии. Эту тематику продолжат обсуждать министры иностранных дел России и Франции.

Кроме того, были затронуты актуальные вопросы развития российско-французского сотрудничества, в том числе с акцентом на взаимодействие по климатической повестке дня, арктической проблематике и мирному атому.