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Путин и Макрон согласовали направления диалога по евробезопасности
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон согласовали направления диалога для профильных ведомств по вопросам формирования новой... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:56
россия
эммануэль макрон
владимир путин
франция
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в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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россия, эммануэль макрон, владимир путин, франция, европа, в мире

Путин и Макрон согласовали направления диалога по евробезопасности

20:25 26.06.2020 (обновлено: 20:56 26.06.2020)
494
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон согласовали направления диалога для профильных ведомств по вопросам формирования новой архитектуры европейской безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
Беседа Путина с Макроном прошла в пятницу в формате видеоконференции.
"В развитие договоренностей, достигнутых на переговорах в Брегансоне в августе 2019 года, продолжен обмен мнениями по вопросам формирования новой архитектуры европейской безопасности в целях укрепления сотрудничества и обеспечения большей стабильности на континенте. Согласован перечень основных направлений российско-французского диалога по этим и другим темам по линии профильных ведомств", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что велась дискуссия по региональным кризисным ситуациям. По внутриукраинскому конфликту была высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации ключевых положений Минских договоренностей 2015 года, а также решений, принятых на саммитах в "нормандском" формате, в том числе 9 декабря 2019 года в Париже. С российской стороны была акцентирована необходимость выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, безальтернативность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
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Также была выражена обоюдная озабоченность в связи с продолжением боевых действий в Ливии. Лидеры высказались в пользу незамедлительного прекращения огня и возобновления межливийского диалога в соответствии с решениями Берлинской конференции 19 января и закрепившей их резолюции 2510 Совета Безопасности ООН, а также за консолидацию международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию кризиса.
В ходе обмена мнениями о положении дел в Сирии Путин проинформировал Макрона о предпринимаемых РФ мерах по нормализации ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Обе стороны разделяют принципиальную позицию о необходимости продолжения бескомпромиссной борьбы с терроризмом и принятия шагов в целях улучшения гуманитарной обстановки в Сирии. Эту тематику продолжат обсуждать министры иностранных дел России и Франции.
Кроме того, были затронуты актуальные вопросы развития российско-французского сотрудничества, в том числе с акцентом на взаимодействие по климатической повестке дня, арктической проблематике и мирному атому.
"В контексте 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне подчеркнуто, что в России и Франции всегда будут помнить о славных страницах совместной борьбы против нацизма. Владимир Путин подтвердил Эммануэлю Макрону приглашение приехать в Россию с полноформатным визитом, которое с благодарностью принято", - добавляется в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
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РоссияЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияЕвропаВ мире
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