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Ядерные технологии
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Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России
Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:20
ядерные технологии
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353
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кольская аэс, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", швеция, финляндия, норвегия, новости - ядерные технологии, в мире

Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России

20:20 26.06.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБлочный пульт управления АЭС
Блочный пульт управления АЭС
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом").
Ранее в пятницу в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. Также сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России, и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.
"Никаких происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС не зафиксировано. Обе станции работают в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет", - подчеркнул представитель "Росэнергоатома".
По его словам, с начала июня "в работе реакторного оборудования данных АЭС отсутствуют отклонения, учитываемые в регулирующем органе (Ростехнадзоре), в том числе нет повреждений реакторного оборудования, первого контура, топливных каналов, топливных сборок (как свежих, так и отработанных) и тому подобного", - добавил собеседник агентства.
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"Суммарные выбросы Ленинградской АЭС и Кольской АЭС по всем нормируемым изотопам за указанный период не превысили контрольных значений. Инциденты, связанные с выходом радионуклидов за установленные барьеры, отсутствуют. Радиационная обстановка на промплощадках обеих АЭС, а также в районах их расположения - как в июне, так и в настоящее время - без изменений, на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышающем естественных фоновых значений", - отметил представитель концерна.
По его словам, на Ленинградской АЭС в работе находятся энергоблоки №№2, 4 и 5 (по другой классификации, энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2), которые несут суммарную нагрузку 3200 МВт. Энергоблок №1 ЛАЭС был остановлен в 2019 году для вывода из эксплуатации, энергоблок №3 с 15 мая 2020 года находится в планово-предупредительном ремонте.
На Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 1 и 2, суммарная нагрузка - 622 МВт. Энергоблоки №№ 3 и 4 находятся в плановом среднем ремонте - с 16 мая и 11 июня, соответственно, добавил представитель Росэнергоатома.
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Ядерные технологииКольская АЭСРосэнергоатомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ШвецияФинляндияНорвегияНовости - Ядерные технологииВ мире
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