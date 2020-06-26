Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России

"Никаких происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС не зафиксировано. Обе станции работают в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет", - подчеркнул представитель "Росэнергоатома".

По его словам, на Ленинградской АЭС в работе находятся энергоблоки №№2, 4 и 5 (по другой классификации, энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2), которые несут суммарную нагрузку 3200 МВт. Энергоблок №1 ЛАЭС был остановлен в 2019 году для вывода из эксплуатации, энергоблок №3 с 15 мая 2020 года находится в планово-предупредительном ремонте.