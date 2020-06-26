В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности в Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 5 июля, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса

"По решению оперштаба по коронавирусу от 26 июня, режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 5 июля", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в Тюменской области открываются пришкольные и загородные лагеря. Так, первая смена в тюменских санаторно-оздоровительных детских лагерях стартует 2 июля. Пришкольные лагеря с дневным пребыванием начнут свою работу с 6 июля. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области "О введении режима повышенной готовности".

В регионе продолжают действовать введенные ранее послабления. Помимо открытия лагерей, к ним добавилось возобновление работы библиотек – читатели могут брать из книжного фонда литературу по предварительной записи. Школы и выпускники продолжают по плану готовиться к проведению и сдаче ЕГЭ. Колледжи и техникумы могут начать прием документов от абитуриентов и проводить вступительные испытания, отмечает штаб.

В остальном регион пока остается на втором этапе снятия ограничений. Во всех муниципалитетах области по-прежнему под запретом массовые культурные, спортивные, развлекательные и просветительские мероприятия. Исключением являются мероприятия, которые проводят благотворительные организации, а также тренировки спортсменов, входящих в составы сборных команд региона и России.

Закрытыми для посетителей остаются кинотеатры, клубы и другие досуговые и развлекательные учреждения. Детсады продолжают работу в режиме дежурных групп. Люди старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями до 5 июля должны соблюдать режим самоизоляции, уточняется в сообщении.

По данным штаба, за минувшие сутки в регионе зарегистрированы 49 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 2766).За весь период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.