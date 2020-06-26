Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573538055.html
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 5 июля, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
тюменская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_4f83f49e33689520657dd2af577c70da.jpg
тюменская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_4f83f49e33689520657dd2af577c70da.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_3eac2a8455550d2f665cd42971475c9d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_852:0:2899:2047_1400x0_80_0_0_e54e6fa13d1ae8204e59df08fccc5754.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тюменская область, общество

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

20:14 26.06.2020
350
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 5 июля, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"По решению оперштаба по коронавирусу от 26 июня, режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 5 июля", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в Тюменской области открываются пришкольные и загородные лагеря. Так, первая смена в тюменских санаторно-оздоровительных детских лагерях стартует 2 июля. Пришкольные лагеря с дневным пребыванием начнут свою работу с 6 июля. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области "О введении режима повышенной готовности".
В регионе продолжают действовать введенные ранее послабления. Помимо открытия лагерей, к ним добавилось возобновление работы библиотек – читатели могут брать из книжного фонда литературу по предварительной записи. Школы и выпускники продолжают по плану готовиться к проведению и сдаче ЕГЭ. Колледжи и техникумы могут начать прием документов от абитуриентов и проводить вступительные испытания, отмечает штаб.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
В остальном регион пока остается на втором этапе снятия ограничений. Во всех муниципалитетах области по-прежнему под запретом массовые культурные, спортивные, развлекательные и просветительские мероприятия. Исключением являются мероприятия, которые проводят благотворительные организации, а также тренировки спортсменов, входящих в составы сборных команд региона и России.
Закрытыми для посетителей остаются кинотеатры, клубы и другие досуговые и развлекательные учреждения. Детсады продолжают работу в режиме дежурных групп. Люди старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями до 5 июля должны соблюдать режим самоизоляции, уточняется в сообщении.
По данным штаба, за минувшие сутки в регионе зарегистрированы 49 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 2766).За весь период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
220012
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТюменская областьОбщество
Рекомендуем
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена
Голикова рассказала, сколько выпускников будут сдавать ЕГЭ
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Развеян миф о передаче коронавируса
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Аэрация воздуха в Москве
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Около 300 полицейских в Сальвадоре заразились коронавирусом
Таблетки в руке
Не болевший 30 лет мужчина раскрыл секрет своего здоровья
Вакцина от коронавируса
ВОЗ назвала компании, лидирующие в разработке вакцин от коронавируса
Блочный пульт управления АЭС
Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Израиле за сутки умерли пять человек с COVID-19
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:37В перуанских церквях вводят новые правила
23:26Ростуризм порекомендовал переносить отмененные из-за коронавируса туры
23:17В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
23:15Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43Раскрыта личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
Лента новостейМолния