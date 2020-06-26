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В Израиле за сутки умерли пять человек с COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 400 за сутки и достигло вечером в пятницу 22 800, пять пациентов с таким диагнозом... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:12
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, израиль, в мире

В Израиле за сутки умерли пять человек с COVID-19

20:12 26.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 400 за сутки и достигло вечером в пятницу 22 800, пять пациентов с таким диагнозом скончались, число жертв достигло 314, сообщило министерство здравоохранения.
По данным министерства, сейчас в Израиле коронавирусом больны 5614 человек, 46 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 28 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.
При этом 16 872 пациента выздоровели.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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