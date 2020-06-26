https://ria.ru/20200626/1573538009.html
В Израиле за сутки умерли пять человек с COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 400 за сутки и достигло вечером в пятницу 22 800, пять пациентов с таким диагнозом... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:12
2020-06-26T20:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
израиль
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, израиль, в мире