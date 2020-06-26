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Около 300 полицейских в Сальвадоре заразились коронавирусом
Не менее 300 сотрудников национальной полиции Сальвадора заразились COVID-19, по меньшей мере 10 из них скончались, сообщил глава ведомства Маурисио Арриаса. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:11
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сальвадор, в мире

Около 300 полицейских в Сальвадоре заразились коронавирусом

20:11 26.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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САН-САЛЬВАДОР, 26 июн - РИА Новости. Не менее 300 сотрудников национальной полиции Сальвадора заразились COVID-19, по меньшей мере 10 из них скончались, сообщил глава ведомства Маурисио Арриаса.
"Нам известно о 300 положительных случаях среди полицейских, которые сразу сообщили нам о положительных результатах теста, и о более чем 10 скончавшихся полицейских", - сказал Арриаса на пресс-конференции.
В Сальвадоре зарегистрировано 5517 случаев заражения коронавирусом, 133 человека скончались, 3291 человек выздоровел.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСальвадорВ мире
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