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https://ria.ru/20200626/1573537784.html
ВОЗ назвала компании, лидирующие в разработке вакцин от коронавируса
Вакцины англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna являются одними из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от COVID-19, которые проходят... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T22:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , воз, великобритания, женева (город), общество

ВОЗ назвала компании, лидирующие в разработке вакцин от коронавируса

20:06 26.06.2020 (обновлено: 22:47 26.06.2020)
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© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosВакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
ЖЕНЕВА, 26 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Вакцины англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna являются одними из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от COVID-19, которые проходят клинические испытания на людях, заявила на брифинге в Женеве главный исследователь ВОЗ Сумия Сваминатан.
"Хорошая новость заключается в том, что у нас порядка 200 вакцин, которые находятся на разных стадиях тестов. Из них порядка 15 вакцин уже тестируют на людях", - сказала она.
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По ее словам, среди этих 15 выделяются несколько препаратов, которые в ближайшее время могут перейти на второй и третий этапы клинических испытаний. В частности, больших успехов добилась вакцина англо-шведской фармацевтической компании, зарегистрированной в Великобритании, AstraZeneca.
"Безусловно, судя по тому, на какой они находятся стадии, я думаю, что они, возможно, являются лидирующими кандидатами. Потому что, как вы знаете, они перешли на вторую стадию тестов, и очень скоро мы сможем увидеть результаты исследований на людях, и они уже планируют третью фазу испытаний", - добавила она.
AstraZeneca догоняет американская биотехнологическая компания Moderna, занимающаяся исследованием и разработкой лекарств на основе исключительно матричной РНК. Ее вакцина также в скором времени перейдет на вторую фазу тестирования на людях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыAstraZenecaВОЗВеликобританияЖенева (город)Общество
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