ВОЗ назвала компании, лидирующие в разработке вакцин от коронавируса

ЖЕНЕВА, 26 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Вакцины англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna являются одними из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от COVID-19, которые проходят клинические испытания на людях, заявила на брифинге в Женеве главный исследователь ВОЗ Сумия Сваминатан.

"Хорошая новость заключается в том, что у нас порядка 200 вакцин, которые находятся на разных стадиях тестов. Из них порядка 15 вакцин уже тестируют на людях", - сказала она.

По ее словам, среди этих 15 выделяются несколько препаратов, которые в ближайшее время могут перейти на второй и третий этапы клинических испытаний. В частности, больших успехов добилась вакцина англо-шведской фармацевтической компании, зарегистрированной в Великобритании, AstraZeneca.

"Безусловно, судя по тому, на какой они находятся стадии, я думаю, что они, возможно, являются лидирующими кандидатами. Потому что, как вы знаете, они перешли на вторую стадию тестов, и очень скоро мы сможем увидеть результаты исследований на людях, и они уже планируют третью фазу испытаний", - добавила она.

AstraZeneca догоняет американская биотехнологическая компания Moderna, занимающаяся исследованием и разработкой лекарств на основе исключительно матричной РНК. Ее вакцина также в скором времени перейдет на вторую фазу тестирования на людях.