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https://ria.ru/20200626/1573537618.html
Более 160 пассажиров вылетели вывозным рейсом из Барселоны в Москву
Более 160 человек вылетели вывозным рейсом из испанской Барселоны в Москву, сообщило генеральное консульство РФ в Барселоне. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:02
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, аэрофлот, москва, барселона (город), испания, в мире

Более 160 пассажиров вылетели вывозным рейсом из Барселоны в Москву

20:02 26.06.2020
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CC BY 2.0 / Iberia Airlines / Аэропорт Эль-Прат в Барселоне
Аэропорт Эль-Прат в Барселоне
CC BY 2.0 / Iberia Airlines /
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 160 человек вылетели вывозным рейсом из испанской Барселоны в Москву, сообщило генеральное консульство РФ в Барселоне.
"Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" с гражданами России и других государств вылетел 2️6 июня в 17:35 из Барселоны в Москву. На борту 166 пассажиров", - говорится в сообщении консульства.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАэрофлотМоскваБарселона (город)ИспанияВ мире
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