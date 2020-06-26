https://ria.ru/20200626/1573537618.html
Более 160 пассажиров вылетели вывозным рейсом из Барселоны в Москву
Более 160 человек вылетели вывозным рейсом из испанской Барселоны в Москву, сообщило генеральное консульство РФ в Барселоне. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:02
2020-06-26T20:02
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150029/88/1500298882_0:0:2362:1329_1400x0_80_0_0_d33ba0b576e5798962aa2eecf6d2efaa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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