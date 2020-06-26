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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573537404.html
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 186
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 186, общее число умерших достигло 43 414, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:57
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, в мире

В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 186

19:57 26.06.2020
285
© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 186, общее число умерших достигло 43 414, свидетельствуют данные минздрава страны.
Количество выявленных заболевших увеличилось на 1006, до 309 360.
Днем ранее число умерших увеличилось на 149, заболевших - на 1118.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
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