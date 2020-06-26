Новое правительство Боливии приступит к обязанностям в октябре или ноябре

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн - РИА Новости. Новое правительство Новое правительство Боливии после проведения выборов приступит к своим обязанностям в октябре-ноябре, сообщил Высший избирательный суд страны.

Согласно опубликованному календарю выборной кампании, сами президентские выборы, как и было решено ранее, пройдут 6 сентября. Предварительные итоги голосования будут опубликованы в тот же день, а окончательные – 29 сентября.

"Вступление в полномочие новых властей, если не будет второго тура выборов, (состоится) 4 октября", - отмечается в календаре.

Если все же второй тур состоится, то он пройдет 18 октября, а новое правительство приступит к полномочиям с 16 ноября по 30 ноября.

Сенат Боливии в ночь на 1 мая принял закон, который установил 90-дневный срок, то есть не позднее 2 августа, для проведения выборов. Однако Жанин Аньес , которая также является кандидатом на выборах, не стала подписывать закон, заявив, что проведение выборов в августе может представлять угрозу здоровью населения в связи с эпидемией COVID-19. На внеочередной сессии парламент отклонил замечания Аньес, и закон вступил в силу. В начале июня избирательный суд Боливии по согласованию с политическими силами страны отложил проведение всеобщих выборов до 6 сентября из-за пандемии коронавируса.