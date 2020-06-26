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Новое правительство Боливии приступит к обязанностям в октябре или ноябре
Новое правительство Боливии после проведения выборов приступит к своим обязанностям в октябре-ноябре, сообщил Высший избирательный суд страны. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:52
жанин аньес
смена власти в боливии
эво моралес
аргентина
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жанин аньес, смена власти в боливии, эво моралес, аргентина, боливия, в мире

Новое правительство Боливии приступит к обязанностям в октябре или ноябре

19:52 26.06.2020
35
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкБоливия
Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Боливия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн - РИА Новости. Новое правительство Боливии после проведения выборов приступит к своим обязанностям в октябре-ноябре, сообщил Высший избирательный суд страны.
Согласно опубликованному календарю выборной кампании, сами президентские выборы, как и было решено ранее, пройдут 6 сентября. Предварительные итоги голосования будут опубликованы в тот же день, а окончательные – 29 сентября.
"Вступление в полномочие новых властей, если не будет второго тура выборов, (состоится) 4 октября", - отмечается в календаре.
Если все же второй тур состоится, то он пройдет 18 октября, а новое правительство приступит к полномочиям с 16 ноября по 30 ноября.
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Сенат Боливии в ночь на 1 мая принял закон, который установил 90-дневный срок, то есть не позднее 2 августа, для проведения выборов. Однако Жанин Аньес, которая также является кандидатом на выборах, не стала подписывать закон, заявив, что проведение выборов в августе может представлять угрозу здоровью населения в связи с эпидемией COVID-19. На внеочередной сессии парламент отклонил замечания Аньес, и закон вступил в силу. В начале июня избирательный суд Боливии по согласованию с политическими силами страны отложил проведение всеобщих выборов до 6 сентября из-за пандемии коронавируса.
После того, как оппозиция в Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, президент страны Эво Моралес под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму".
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