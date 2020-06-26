В Норвегии начали откапывать из-под земли корабль викингов

Министр климата и окружающей среды Норвегии Свейнунг Ротеватн начинает раскопки корабля викингов, обнаруженного в земле около Халдена

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Сегодня в Геллестаде на юго-востоке Норвегии начали откапывать из-под земли погребальный корабль викингов, . Сегодня в Геллестаде на юго-востоке Норвегии начали откапывать из-под земли погребальный корабль викингов, сообщает France Info.

Археологи обнаружили эту ладью в 2018 году при помощи георадара.

Ученые выяснили, что она находится в очень плохом состоянии, и власти Норвегии дали разрешение на проведение раскопок.

Пока в стране были найдены только три подобных корабля. Последний, Осебергский, достали из-под земли в 1904 году. Сейчас все три находятся в музее в пригороде Осло.

"С таким небольшим количеством имеющихся у нас кораблей новая находка поможет улучшить наши представления о судах викингов и обо всем, что касается той эпохи", — подчеркнул археолог Кнут Пааше из Норвежского института культурного наследия.