https://ria.ru/20200626/1573537076.html
В Норвегии начали откапывать из-под земли корабль викингов
Сегодня в Геллестаде на юго-востоке Норвегии начали откапывать из-под земли погребальный корабль викингов, сообщает France Info. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:30
2020-06-26T20:30
культура
новости культуры
музеи
осло
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573533252_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ed6f64acad9782423ac13e9922c651b3.jpg
https://ria.ru/20200519/1571661134.html
осло
норвегия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573533252_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ed6f64acad9782423ac13e9922c651b3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573533252_35:0:2766:2048_1400x0_80_0_0_bf45979ea6277273fffb7b198765e7c0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573533252_376:0:2424:2048_1400x0_80_0_0_f99173c8a884c048c020fb9b7d6a87d4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, осло, норвегия
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости
. Сегодня в Геллестаде на юго-востоке Норвегии начали откапывать из-под земли погребальный корабль викингов, сообщает
France Info.
Археологи обнаружили эту ладью в 2018 году при помощи георадара.
Ученые выяснили, что она находится в очень плохом состоянии, и власти Норвегии дали разрешение на проведение раскопок.
Пока в стране были найдены только три подобных корабля. Последний, Осебергский, достали из-под земли в 1904 году. Сейчас все три находятся в музее в пригороде Осло.
"С таким небольшим количеством имеющихся у нас кораблей новая находка поможет улучшить наши представления о судах викингов и обо всем, что касается той эпохи", — подчеркнул археолог Кнут Пааше из Норвежского института культурного наследия.
Во времена викингов в период между VIII и XI веками, было принято хоронить правителей и других вельмож на борту кораблей. Над ними сооружались курганы.