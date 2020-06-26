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В Норвегии начали откапывать из-под земли корабль викингов
Сегодня в Геллестаде на юго-востоке Норвегии начали откапывать из-под земли погребальный корабль викингов, сообщает France Info. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:30
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новости культуры, музеи, осло, норвегия

В Норвегии начали откапывать из-под земли корабль викингов

20:30 26.06.2020
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© REUTERS / NTB Scanpix/Fredrik HagenМинистр климата и окружающей среды Норвегии Свейнунг Ротеватн начинает раскопки корабля викингов, обнаруженного в земле около Халдена
Министр климата и окружающей среды Норвегии Свейнунг Ротеватн начинает раскопки корабля викингов, обнаруженного в земле около Халдена
© REUTERS / NTB Scanpix/Fredrik Hagen
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Сегодня в Геллестаде на юго-востоке Норвегии начали откапывать из-под земли погребальный корабль викингов, сообщает France Info.
Археологи обнаружили эту ладью в 2018 году при помощи георадара.
Ученые выяснили, что она находится в очень плохом состоянии, и власти Норвегии дали разрешение на проведение раскопок.
Пока в стране были найдены только три подобных корабля. Последний, Осебергский, достали из-под земли в 1904 году. Сейчас все три находятся в музее в пригороде Осло.
"С таким небольшим количеством имеющихся у нас кораблей новая находка поможет улучшить наши представления о судах викингов и обо всем, что касается той эпохи", — подчеркнул археолог Кнут Пааше из Норвежского института культурного наследия.
Во времена викингов в период между VIII и XI веками, было принято хоронить правителей и других вельмож на борту кораблей. Над ними сооружались курганы.
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КультураНовости культурыМузеиОслоНорвегия
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