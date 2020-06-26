Развеян миф о передаче коронавируса

В ходе исследования ученые выяснили, что вирус, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.

Кроме того, ученые сослались на отчет Всемирной организации здравоохранению, согласно которому, кровососущие насекомые не могут быть переносчиками коронавируса. Подчеркивается, что речь идет не только об обычных комарах, но и о тигровых — способных распространять вирус Денге и другие болезни.