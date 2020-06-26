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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573537046.html
Развеян миф о передаче коронавируса
Коронавирус не способен передаваться с помощью комаров. К таким выводам пришли ученые из Национального института здравоохранения Италии (ISS), пишет... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
открытия - риа наука
воз
италия
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2020
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572226348_0:28:3054:1745_1400x0_80_0_0_6b91dfb1425bcfed1bb30b1806d1a165.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, открытия - риа наука, воз, италия

Развеян миф о передаче коронавируса

19:46 26.06.2020
14265
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными . Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Коронавирус не способен передаваться с помощью комаров. К таким выводам пришли ученые из Национального института здравоохранения Италии (ISS), пишет MedicalXpress.
В ходе исследования ученые выяснили, что вирус, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
Кроме того, ученые сослались на отчет Всемирной организации здравоохранению, согласно которому, кровососущие насекомые не могут быть переносчиками коронавируса. Подчеркивается, что речь идет не только об обычных комарах, но и о тигровых — способных распространять вирус Денге и другие болезни.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Всего, по данным ВОЗ, инфекцией заражены почти 9,5 миллиона человек, 484 тысячи из которых скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Открытия - РИА НаукаВОЗИталия
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