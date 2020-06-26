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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573536756.html
Общая явка на электронное голосование составляет 66 процентов
Две трети участников электронного голосования проголосовали по поправкам к конституции, общая явка составляет 66%, следует из данных электронного штаба по... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:42
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
здоровье - общество
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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1
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_0:232:3072:1960_1400x0_80_0_0_b6f7cb2c0787b26c9adc1cda79febcf6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, здоровье - общество, владимир путин, москва, нижегородская область, общество

Общая явка на электронное голосование составляет 66 процентов

19:39 26.06.2020 (обновлено: 19:42 26.06.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Две трети участников электронного голосования проголосовали по поправкам к конституции, общая явка составляет 66%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.
Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 по 30 июня.
Вечером второго дня голосования явка в двух регионах составила 66%, это две трети от записавшихся на электронное голосование. Бюллетени получили 786 793 человека, проголосовали 774 675 человек.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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