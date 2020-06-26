Общая явка на электронное голосование составляет 66 процентов

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Две трети участников электронного голосования проголосовали по поправкам к конституции, общая явка составляет 66%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.
Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 по 30 июня.
Вечером второго дня голосования явка в двух регионах составила 66%, это две трети от записавшихся на электронное голосование. Бюллетени получили 786 793 человека, проголосовали 774 675 человек.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.