Общая явка на электронное голосование составляет 66 процентов

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Две трети участников электронного голосования проголосовали по поправкам к конституции, общая явка составляет 66%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.

Вечером второго дня голосования явка в двух регионах составила 66%, это две трети от записавшихся на электронное голосование. Бюллетени получили 786 793 человека, проголосовали 774 675 человек.