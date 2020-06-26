В Саратовской области село закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Власти Власти Саратовской области в пятницу ввели режим карантина в селе Верхазовка Дергачевского района , где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19

"В селе Верхазовка Дергачевского района вводится карантин из-за коронавируса… С начала пандемии в Дергачевском районе зарегистрировано 76 случаев коронавирусной инфекции, из них 18 - в Верхазовке. Все пациенты госпитализированы, помощь оказывается в полном объеме. Причиной вспышки стало, по предварительным данным, присутствие разносчика инфекции на похоронах одного из жителей села", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что из-за карантина запрещаются въезд и выезд из села, посещение религиозных организаций и культовых сооружений, деятельность торговых объектов с массовым скоплением людей, отменяются все образовательные, зрелищные, развлекательные, физкультурно-спортивные и культовые мероприятия с очным присутствием граждан, ограничивается работа лечебных учреждений. Также в селе будет проведена дезинфекция зданий и сооружений.

Кроме того, жителей села обязали обеспечить соблюдение самоизоляции, особенно людьми старше 65 лет и имеющими хронические заболевания.

Власти до 30 июня запретили в области все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, обязали всех носить маски в общественных местах. Жителям с 22 июня разрешены прогулки в парках и скверах по двое и с соблюдением социальной дистанции. С 27 июня в области заработают пляжи и фитнес-центры, а с 29 июня снимается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Всего в регионе лабораторно подтверждено 6003 случая заражения коронавирусом, умерли 42 пациента, выздоровели 3034.