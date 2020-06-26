Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи

"Как ты напомнил, этот разговор происходит в очень важный момент, когда прошли церемонии празднования Победы над нацизмом. Я хотел физически присутствовать на этом празднике. Как я тебе уже написал и еще раз хочу сказать, Франция отдает дань почета тем жертвам, которые принес советский народ во время Второй мировой войны: это 27 миллионов жертв среди военных и мирного населения. И также мы хотим отдать дань памяти народам Восточной Европы, которые пострадали в эти тяжелые исторические времена", — сказал Макрон.