https://ria.ru/20200626/1573536188.html
Полиция не считает инцидент в Глазго терактом
Инцидент в шотландском Глазго, где неизвестный ранил шесть человек, не рассматривается как теракт, сообщила местная полиция. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:31
2020-06-26T19:48
глазго
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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глазго, в мире
ЛОНДОН, 26 июн – РИА Новости, Мария Табак. Инцидент в шотландском Глазго, где неизвестный ранил шесть человек, не рассматривается как теракт, сообщила местная полиция.
"Инцидент на улице West George в Глазго
не рассматривается как акт терроризма. Расследование продолжается", - сообщила полиция в Twitter.
Инцидент произошел в гостинице в центре Глазго - неизвестный с ножом нападал на находившихся в здании людей. Подозреваемый, который действовал в одиночку, застрелен полицией, причины произошедшего неизвестны.
В гостинице размещались мигранты, ожидающие предоставления статуса беженца.
О личности нападавшего и его мотивах ничего не сообщается. Свидетели говорят, что среди пострадавших есть выходцы из Африки
.
Между тем, первый министр Шотландии Никола Стерджен
, поблагодарив полицию за эффективную работу в столь серьезной ситуации, призвала жителей региона не распространять неподтвержденную информацию.
"Я хочу призвать общественность следить за сообщениями от шотландской полиции и не распространять неподтвержденную информацию. Это серьезный инцидент, и нам не нужно, чтобы ситуация усугублялась распространением спекуляций относительно произошедшего", - подчеркнула она в заявлении.