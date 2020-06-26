Полиция не считает инцидент в Глазго терактом

Полицейские на месте инцидента в Глазго

ЛОНДОН, 26 июн – РИА Новости, Мария Табак. Инцидент в шотландском Глазго, где неизвестный ранил шесть человек, не рассматривается как теракт, сообщила местная полиция.

"Инцидент на улице West George в Глазго не рассматривается как акт терроризма. Расследование продолжается", - сообщила полиция в Twitter.

Инцидент произошел в гостинице в центре Глазго - неизвестный с ножом нападал на находившихся в здании людей. Подозреваемый, который действовал в одиночку, застрелен полицией, причины произошедшего неизвестны.

В гостинице размещались мигранты, ожидающие предоставления статуса беженца.

О личности нападавшего и его мотивах ничего не сообщается. Свидетели говорят, что среди пострадавших есть выходцы из Африки

Между тем, первый министр Шотландии Никола Стерджен , поблагодарив полицию за эффективную работу в столь серьезной ситуации, призвала жителей региона не распространять неподтвержденную информацию.