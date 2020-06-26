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Полиция не считает инцидент в Глазго терактом
Инцидент в шотландском Глазго, где неизвестный ранил шесть человек, не рассматривается как теракт, сообщила местная полиция. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:48
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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глазго, в мире

Полиция не считает инцидент в Глазго терактом

19:31 26.06.2020 (обновлено: 19:48 26.06.2020)
428
© REUTERS / Russell CheyneПолицейские на месте инцидента в Глазго
Полицейские на месте инцидента в Глазго
© REUTERS / Russell Cheyne
ЛОНДОН, 26 июн – РИА Новости, Мария Табак. Инцидент в шотландском Глазго, где неизвестный ранил шесть человек, не рассматривается как теракт, сообщила местная полиция.
"Инцидент на улице West George в Глазго не рассматривается как акт терроризма. Расследование продолжается", - сообщила полиция в Twitter.
Инцидент произошел в гостинице в центре Глазго - неизвестный с ножом нападал на находившихся в здании людей. Подозреваемый, который действовал в одиночку, застрелен полицией, причины произошедшего неизвестны.
В гостинице размещались мигранты, ожидающие предоставления статуса беженца.
Премьер-министр Борис Джонсон
17:03
Джонсон выразил соболезнования родственникам погибших в Глазго
О личности нападавшего и его мотивах ничего не сообщается. Свидетели говорят, что среди пострадавших есть выходцы из Африки.
Между тем, первый министр Шотландии Никола Стерджен, поблагодарив полицию за эффективную работу в столь серьезной ситуации, призвала жителей региона не распространять неподтвержденную информацию.
"Я хочу призвать общественность следить за сообщениями от шотландской полиции и не распространять неподтвержденную информацию. Это серьезный инцидент, и нам не нужно, чтобы ситуация усугублялась распространением спекуляций относительно произошедшего", - подчеркнула она в заявлении.
Место инцидента в Глазго
17:50
Полиция попросила не распространять слухи об инциденте в Глазго
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