Макрон подчеркнул приверженность диалогу с Россией

"В то время как 26 июня исполняется 75 лет со дня принятия Хартии Сан-Франциско, главы двух государств договорились продолжить совместные усилия ввиду саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, чтобы восстановить единство и сблизить позиции в рамках этого решающего форума для международного мира и безопасности", - отмечается в документе.