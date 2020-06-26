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Макрон подчеркнул приверженность диалогу с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу во время видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным подчеркнул приверженность "диалогу доверия и... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:23
россия
эммануэль макрон
владимир путин
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россия, эммануэль макрон, владимир путин, франция, в мире

Макрон подчеркнул приверженность диалогу с Россией

19:27 26.06.2020 (обновлено: 20:23 26.06.2020)
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© REUTERS / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / Ludovic Marin
ПАРИЖ, 26 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу во время видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным подчеркнул приверженность "диалогу доверия и безопасности" с РФ, актуальность которого только усиливается, сообщает Елисейский дворец.
"Этот глубокий и содержательный разговор позволил подвести итоги диалога доверия и безопасности, начатого почти год назад во время визита президента Российской Федерации во Францию. Президент республики (Эммануэль Макрон) подчеркнул свою приверженность этому диалогу, актуальность которого только усиливается за счет ускорения перестройки мировых балансов, связанных с пандемией, и утверждения европейского суверенитета", - говорится в коммюнике.
"В то время как 26 июня исполняется 75 лет со дня принятия Хартии Сан-Франциско, главы двух государств договорились продолжить совместные усилия ввиду саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, чтобы восстановить единство и сблизить позиции в рамках этого решающего форума для международного мира и безопасности", - отмечается в документе.
Макрон также выразил поддержку и солидарность Франции с Россией перед лицом пандемии коронавируса и ее последствий - санитарных, экономических, социальных. "Президенты двух стран подчеркнули необходимость консолидации международного сотрудничества", - сообщили в Елисейском дворце.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
19:40
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РоссияЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияВ мире
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