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Во Флориде закроют бары из-за новой вспышки COVID-19
Департамент бизнеса и профессионального регулирования американского штата Флорида объявил о закрытии баров в связи с новой вспышкой COVID-19. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, флорида, сша, в мире

Во Флориде закроют бары из-за новой вспышки COVID-19

19:27 26.06.2020
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© AP Photo / Julio CortezДевушка надевает латексную перчатку в баре во Флориде
Девушка надевает латексную перчатку в баре во Флориде
© AP Photo / Julio Cortez
ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Департамент бизнеса и профессионального регулирования американского штата Флорида объявил о закрытии баров в связи с новой вспышкой COVID-19.
"Департамент бизнеса и профессионального регулирования немедленно приостанавливает потребление алкоголя в барах по всему штату", - написал глава ведомства Челси Бишерс в Twitter.
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Решение последовало вскоре после того, как мэры некоторых городов в штате заявили о прекращении продажи алкоголя в барах из-за новой вспышки заболевания.
В понедельник по той же причине об аналогичных ограничениях и ряде других объявили власти Техаса.
Флорида и Техас являются одними из наиболее густонаселенных штатов в США.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФлоридаСШАВ мире
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