https://ria.ru/20200626/1573536040.html
Во Флориде закроют бары из-за новой вспышки COVID-19
Департамент бизнеса и профессионального регулирования американского штата Флорида объявил о закрытии баров в связи с новой вспышкой COVID-19. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:27
2020-06-26T19:27
коронавирус covid-19
коронавирусы
флорида
сша
в мире
распространение нового коронавируса
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https://ria.ru/20200625/1573482510.html
флорида
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, флорида, сша, в мире