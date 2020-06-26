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Канада направит экспертов для расшифровки самописцев украинского Boeing
Управление по безопасности на транспорте Канады (TSB) направит во Францию команду экспертов для помощи с расшифровкой бортовых самописцев Boeing авиакомпании... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:23
крушение украинского самолета в иране
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крушение украинского самолета в иране, международные авиалинии украины, boeing 737, швеция, сша, украина, в мире

Канада направит экспертов для расшифровки самописцев украинского Boeing

19:23 26.06.2020
147
© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Управление по безопасности на транспорте Канады (TSB) направит во Францию команду экспертов для помощи с расшифровкой бортовых самописцев Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины", разбившегося под Тегераном в январе.
"TSB направит группу следователей для участия в загрузке (данных) с CVR (речевого самописца) и FDR (регистратора полётных данных)", - сообщается в Twitter TSB.
Ранее французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) сообщило, что Иран обратился за технической помощью с бортовыми самописцами.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
22 июня, 23:22
Иран начнет переговоры о компенсациях из-за крушения украинского Boeing
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныBoeing 737ШвецияСШАУкраинаВ мире
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