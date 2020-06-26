Адвокат ответил на сообщения о "космической" компенсации от Ефремова

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Архивное фото

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова

По словам юриста, семья сочла оскорблением слова Пашаева о "космической" сумме в качестве компенсации.

"Они не понимают, почему защита продолжает спекулировать на этой теме, хотя на прошлой неделе сами согласились с желанием потерпевших не принимать никаких компенсаций", — заявил адвокат в беседе с телеканалом RT .

Добровинский подчеркнул, что семья Захарова не вела переговоров, встреч с защитником Ефремова. По словам юриста, он был готов встретиться с Пашаевым, но тот отказался, узнав позицию родных погибшего.

"С самого начала семья отвергала любую внесудебную компенсацию, и их позиция неизменна. Мы ждем только суда", — пояснил адвокат.

Позднее Добровинский рассказал РИА Новости, что единственный разговор между Пашаевым и родными Захарова продлился несколько секунд.

"Представитель Ефремова предложил встретиться, на что брат покойного Сергея Захарова сказал, что "да, этот вопрос согласуйте с Александром Андреевичем Добровинским", — сказал собеседник агентства.

Ранее Пашаев заявил, что семья Захарова собралась получить компенсацию за смертельное ДТП через суд. По его словам, потерпевшие требуют 100-150 миллионов рублей.

ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил смертельное ДТП в центре Москвы . Внедорожник актера выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон "Лада", за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в больницу, где через несколько часов он скончался.

Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Суд отправил Ефремова под домашний арест.