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Адвокат ответил на сообщения о "космической" компенсации от Ефремова
Родственники погибшего в ДТП Михаилом Ефремовым Сергея Захарова назвали заявление его адвоката Эльмана Пашаева о размере компенсации ложью. Об этом сообщил... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T22:45
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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Долго еще этот лишенный статуса адвоката шоумен будет привлекать внимание к своему алкашу-клиенту? Никому не интересны "следы" от удавки на шее Ефремова, его грусть, болезни в сердце, скорбь по умершей очень пожилой маме. Каким бы Михаил ни был талантливым, отвечать придется. Хотя в свете условного срока Серебренникову, все может быть...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат ответил на сообщения о "космической" компенсации от Ефремова

19:19 26.06.2020 (обновлено: 22:45 26.06.2020)
6520
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Родственники погибшего в ДТП Михаилом Ефремовым Сергея Захарова назвали заявление его адвоката Эльмана Пашаева о размере компенсации ложью. Об этом сообщил защитник потерпевших Александр Добровинский.
По словам юриста, семья сочла оскорблением слова Пашаева о "космической" сумме в качестве компенсации.

"Они не понимают, почему защита продолжает спекулировать на этой теме, хотя на прошлой неделе сами согласились с желанием потерпевших не принимать никаких компенсаций", — заявил адвокат в беседе с телеканалом RT.

Добровинский подчеркнул, что семья Захарова не вела переговоров, встреч с защитником Ефремова. По словам юриста, он был готов встретиться с Пашаевым, но тот отказался, узнав позицию родных погибшего.
"С самого начала семья отвергала любую внесудебную компенсацию, и их позиция неизменна. Мы ждем только суда", — пояснил адвокат.
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Позднее Добровинский рассказал РИА Новости, что единственный разговор между Пашаевым и родными Захарова продлился несколько секунд.
"Представитель Ефремова предложил встретиться, на что брат покойного Сергея Захарова сказал, что "да, этот вопрос согласуйте с Александром Андреевичем Добровинским", — сказал собеседник агентства.
Ранее Пашаев заявил, что семья Захарова собралась получить компенсацию за смертельное ДТП через суд. По его словам, потерпевшие требуют 100-150 миллионов рублей.

ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил смертельное ДТП в центре Москвы. Внедорожник актера выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон "Лада", за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в больницу, где через несколько часов он скончался.
Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Суд отправил Ефремова под домашний арест.
Спустя несколько дней после ДТП актер извинился перед семьей погибшего. Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Однако пострадавшая сторона не приняла извинения Ефремова и отказалась от материальной помощи со стороны артиста.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
18 июня, 19:39
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
73541812
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Психологическое давление адвоката Ефремова на потерпевших, что тут непонятного? Позицию потерпевших стараются выставить в максимально неприглядном виде, а из Ефремова якобы жертву вымогателей
26 июня, 20:30
Ярослав Погодин
3500101
Долго еще этот лишенный статуса адвоката шоумен будет привлекать внимание к своему алкашу-клиенту? Никому не интересны "следы" от удавки на шее Ефремова, его грусть, болезни в сердце, скорбь по умершей очень пожилой маме. Каким бы Михаил ни был талантливым, отвечать придется. Хотя в свете условного срока Серебренникову, все может быть...
26 июня, 21:46
Iina Sheykhetova
2600203
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