США ввели визовые ограничения против китайских чиновников

"Сегодня я объявляю введение визовых ограничений на действующих и бывших представителей КПК, которые несут ответственность или причастны к подрыву степени автономии Гонконга, гарантированной совместной британо-китайской декларацией 1984 года, или за нарушение прав человека и фундаментальных свобод Гонконга", - заявил Помпео. Госсекретарь предупредил, что члены семей этих чиновников также могут попасть под визовые ограничения. Помпео не назвал конкретных представителей КНР, которых коснется данная мера.