https://ria.ru/20200626/1573535520.html
США ввели визовые ограничения против китайских чиновников
США ввели визовые ограничения против чиновников компартии Китая за "подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека", сообщил в пятницу госсекретарь США... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:14
2020-06-26T19:34
протесты в гонконге
майк помпео
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
протесты в гонконге, майк помпео, гонконг, китай, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США
ввели визовые ограничения против чиновников компартии Китая
за "подрыв автономии Гонконга
и нарушение прав человека", сообщил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео
.
"Сегодня я объявляю введение визовых ограничений на действующих и бывших представителей КПК, которые несут ответственность или причастны к подрыву степени автономии Гонконга, гарантированной совместной британо-китайской декларацией 1984 года, или за нарушение прав человека и фундаментальных свобод Гонконга", - заявил Помпео. Госсекретарь предупредил, что члены семей этих чиновников также могут попасть под визовые ограничения. Помпео не назвал конкретных представителей КНР, которых коснется данная мера.
Он заявил, что введение визовых ограничений "выполняет данное президентом Трампом обещание наказать представителей Коммунистической партии Китая, ответственных за разграбление гонконгских свобод".
США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе, и заявляя, что разрабатываемый парламентом КНР законопроект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
Пекинский законопроект предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.