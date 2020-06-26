Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов считает, что в Россию может прийти вторая волна коронавируса.
"Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах", — заявил он в беседе с Ura.ru.
По его словам, рост заболеваемости возможен на европейской территории страны, в особенности в крупных городах. Кроме того, ситуация может ухудшиться во Владивостоке. Вирусолог пояснил, что жители Китая возвращаются на родину из других стран через российский Дальний Восток, что отрицательно влияет на эпидемиологическую обстановку в регионе.
В свою очередь, директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в комментарии РБК подчеркнула, что распространение коронавируса в России может усилиться, если граждане перестанут соблюдать меры предосторожности.
Она добавила, что риск завоза COVID-19 из-за границы очень мал.
"То, что в России не будет сейчас второй волны из Европы, — это пока понятно", — сказала она.
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
"Мне кажется, что через две недели — это рановато. Думаю, что вторая волна должна прийти осенью, как приходит грипп по осени", — приводит его слова НСН.
Накануне директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что в регионе впервые за несколько месяцев наблюдается значительный рост заболеваемости COVID-19. Он подчеркнул, что если не остановить начавшийся процесс, то Европа вновь окажется "на краю пропасти".
В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражено около 9,47 миллиона человек, более 484 тысяч умерли.
В России общее количество случаев коронавирусной инфекции достигло 620 тысяч, свыше 384 тысяч пациентов выздоровели, более 8,7 тысячи скончались. Как заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, при соблюдении санитарных норм и мер безопасности маловероятно, что в стране наступит вторая волна эпидемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.