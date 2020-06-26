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Распространение нового коронавируса
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Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов считает, что в Россию может прийти вторая волна коронавируса. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:14
распространение нового коронавируса
ханс клюге
михаил щелканов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор зуев
лариса попович
дальний восток
здоровье
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Вроде бы есть уголовная ответственность за панику в отношении covid-19, не так ли?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ханс клюге, михаил щелканов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор зуев, лариса попович, дальний восток, здоровье, здоровье - общество, татьяна голикова, воз, китай, владивосток, европа, общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

19:10 26.06.2020 (обновлено: 19:14 26.06.2020)
442392
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие во время дождя на Красной площади в Москве
Прохожие во время дождя на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов считает, что в Россию может прийти вторая волна коронавируса.
"Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах", — заявил он в беседе с Ura.ru.
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По его словам, рост заболеваемости возможен на европейской территории страны, в особенности в крупных городах. Кроме того, ситуация может ухудшиться во Владивостоке. Вирусолог пояснил, что жители Китая возвращаются на родину из других стран через российский Дальний Восток, что отрицательно влияет на эпидемиологическую обстановку в регионе.
В свою очередь, директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в комментарии РБК подчеркнула, что распространение коронавируса в России может усилиться, если граждане перестанут соблюдать меры предосторожности.
Она добавила, что риск завоза COVID-19 из-за границы очень мал.
"То, что в России не будет сейчас второй волны из Европы, — это пока понятно", — сказала она.
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Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
"Мне кажется, что через две недели — это рановато. Думаю, что вторая волна должна прийти осенью, как приходит грипп по осени", — приводит его слова НСН.
Накануне директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что в регионе впервые за несколько месяцев наблюдается значительный рост заболеваемости COVID-19. Он подчеркнул, что если не остановить начавшийся процесс, то Европа вновь окажется "на краю пропасти".
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В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражено около 9,47 миллиона человек, более 484 тысяч умерли.
В России общее количество случаев коронавирусной инфекции достигло 620 тысяч, свыше 384 тысяч пациентов выздоровели, более 8,7 тысячи скончались. Как заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, при соблюдении санитарных норм и мер безопасности маловероятно, что в стране наступит вторая волна эпидемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХанс КлюгеМихаил ЩелкановКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ЗуевЛариса ПоповичДальний ВостокЗдоровьеЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВОЗКитайВладивостокЕвропаОбщество
Популярные комментарии
Вообще, если правительству говорить по чесноку, то новую волну можно объявить уже 2 июля)))
26 июня, 19:54
Федор Сухов
2121945121
Вроде бы есть уголовная ответственность за панику в отношении covid-19, не так ли?
26 июня, 19:15
Алексей Карасёв
1371101113
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