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https://ria.ru/20200626/1573535254.html
В Германии на мясоперерабатыващем предприятии выявили очаг COVID-19
По меньшей мере 82 сотрудника мясоперерабатывающего предприятия в немецком городе Мерс (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) заразились коронавирусом,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
германия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, германия, в мире

В Германии на мясоперерабатыващем предприятии выявили очаг COVID-19

19:08 26.06.2020
1130
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. По меньшей мере 82 сотрудника мясоперерабатывающего предприятия в немецком городе Мерс (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) заразились коронавирусом, сообщила местная телерадиокомпания WDR со ссылкой на власти района Везель.
По ее данным, речь идет о предприятии, которое занимается изготовлением мяса для дёнер-кебабов. Отмечается, что глава местных властей Ансгар Мюллер заявил, что в настоящий момент ситуация не требует введения каких-либо ограничений.
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В общей сложности было проведено 260 тестов на коронавирус, результаты 26 из них пока еще неизвестны. Еще 17 человек, работающих на предприятии, тест пока не сдавали.
Сотрудники, у которых был выявлен коронавирус, а также контактировавшие с ними люди, отправлены на карантин. Отмечается, что симптомов заболевания у них не было.
В Германии в последние дни отмечаются локальные вспышки COVID-19. На сегодняшний день в стране известно более чем о 192,5 тысячи случаев COVID-19, в стране зарегистрировано 8,9 тысячи летальных исходов. Более 177 тысяч пациентов выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыГерманияВ мире
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