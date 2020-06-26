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https://ria.ru/20200626/1573535219.html
Ахеджакова считает, что приговор Серебренникову необходимо обжаловать
Актриса Лия Ахеджакова считает, что приговор фигурантам дела "Седьмой студии" необходимо обжаловать. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:20
культура
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
седьмая студия
дело "седьмой студии"
следственный комитет россии (ск рф)
кирилл серебренников
лия ахеджакова
москва
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https://ria.ru/20200626/1573529949.html
Конечно надо обжаловать. Надо дать реальный срок мошеннику
36
"Вы не представляете, что было проделано, у кого в ногах валялись те, кто хотели им помочь. (Было собрано) 5 тысяч подписей, обращались и нобелевские лауреаты, и лауреаты "Оскара" то есть суд должен смотреть на то украл или нет, а на то сколько подписей собрал и у кого в ногах валялся? Совсем уже обнаглели!
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, седьмая студия, дело "седьмой студии", следственный комитет россии (ск рф), кирилл серебренников, лия ахеджакова, москва, происшествия

Ахеджакова считает, что приговор Серебренникову необходимо обжаловать

19:07 26.06.2020 (обновлено: 19:20 26.06.2020)
1116
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНародная артистка РФ Лия Ахеджакова в зале заседений Мосгорсуда. 21 февраля 2018
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в зале заседений Мосгорсуда. 21 февраля 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Актриса Лия Ахеджакова считает, что приговор фигурантам дела "Седьмой студии" необходимо обжаловать.
"Вы не представляете, что было проделано, у кого в ногах валялись те, кто хотели им помочь. (Было собрано) 5 тысяч подписей, обращались и нобелевские лауреаты, и лауреаты "Оскара", - рассказала Ахеджакова.
Она отметила, что приговор ее абсолютно не устраивает. "Совершенно потрясающая "Платформа" была создана, там было искусство XXI века - за это их судить и говорить, что они брали деньги? Конечно, надо обжаловать этот условный срок, три года мучают людей", - добавила актриса.
Мещанский суд Москвы в пятницу огласил приговор по громкому делу "Седьмой студии": режиссер Кирилл Серебренников получил условный срок и штраф в 800 тысяч рублей, двое других фигурантов дела также получили условные сроки, Софья Апфельбаум – штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно. При этом первых признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а вторую – в халатности при приеме документов на выплату: Апфельбаум тогда возглавляла департамент в Минкультуры.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
17:36
Серебренников прокомментировал приговор суда
Проект "Платформа", реализованный "Седьмой студией", - мультижанровая площадка, в рамках которого проводились как спектакли, так и выставки, лекции, мастер-классы. На проект из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК РФ, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкультуры. Третья же экспертиза, выводы которой были оглашены 1 июня, оценила ущерб почти в 129 миллионов.
4170017107
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КультураСофья АпфельбаумДело Кирилла СеребренниковаСедьмая студияДело "Седьмой студии"Следственный комитет России (СК РФ)Кирилл СеребренниковЛия АхеджаковаМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Конечно надо обжаловать. Надо дать реальный срок мошеннику
26 июня, 19:21
Ю.Юрий .
3500001
"Вы не представляете, что было проделано, у кого в ногах валялись те, кто хотели им помочь. (Было собрано) 5 тысяч подписей, обращались и нобелевские лауреаты, и лауреаты "Оскара" то есть суд должен смотреть на то украл или нет, а на то сколько подписей собрал и у кого в ногах валялся? Совсем уже обнаглели!
26 июня, 19:37
Арина Жанжора
2400000
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