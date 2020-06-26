Ахеджакова считает, что приговор Серебренникову необходимо обжаловать

"Вы не представляете, что было проделано, у кого в ногах валялись те, кто хотели им помочь. (Было собрано) 5 тысяч подписей, обращались и нобелевские лауреаты, и лауреаты "Оскара", - рассказала Ахеджакова.

Она отметила, что приговор ее абсолютно не устраивает. "Совершенно потрясающая "Платформа" была создана, там было искусство XXI века - за это их судить и говорить, что они брали деньги? Конечно, надо обжаловать этот условный срок, три года мучают людей", - добавила актриса.