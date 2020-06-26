Ахеджакова считает, что приговор Серебренникову необходимо обжаловать

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Актриса Лия Ахеджакова считает, что приговор фигурантам дела "Седьмой студии" необходимо обжаловать.
"Вы не представляете, что было проделано, у кого в ногах валялись те, кто хотели им помочь. (Было собрано) 5 тысяч подписей, обращались и нобелевские лауреаты, и лауреаты "Оскара", - рассказала Ахеджакова.
Она отметила, что приговор ее абсолютно не устраивает. "Совершенно потрясающая "Платформа" была создана, там было искусство XXI века - за это их судить и говорить, что они брали деньги? Конечно, надо обжаловать этот условный срок, три года мучают людей", - добавила актриса.
Мещанский суд Москвы в пятницу огласил приговор по громкому делу "Седьмой студии": режиссер Кирилл Серебренников получил условный срок и штраф в 800 тысяч рублей, двое других фигурантов дела также получили условные сроки, Софья Апфельбаум – штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно. При этом первых признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а вторую – в халатности при приеме документов на выплату: Апфельбаум тогда возглавляла департамент в Минкультуры.
Проект "Платформа", реализованный "Седьмой студией", - мультижанровая площадка, в рамках которого проводились как спектакли, так и выставки, лекции, мастер-классы. На проект из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК РФ, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкультуры. Третья же экспертиза, выводы которой были оглашены 1 июня, оценила ущерб почти в 129 миллионов.