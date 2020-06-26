https://ria.ru/20200626/1573535126.html
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:04
2020-06-26T19:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
алексей текслер
челябинская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155535/50/1555355000_0:191:3072:1919_1400x0_80_0_0_6af0a401007781ae6086aa6ea9e7dfb9.jpg
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155535/50/1555355000_0:191:3072:1919_1400x0_80_0_0_6af0a401007781ae6086aa6ea9e7dfb9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155535/50/1555355000_132:0:2863:2048_1400x0_80_0_0_b396fdfbca5948a854e6c26fe6259b61.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155535/50/1555355000_473:0:2521:2048_1400x0_80_0_0_ce949f718cdfec2018c1953e0feab8cf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алексей текслер, челябинская область, общество