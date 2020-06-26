В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

В настоящее время режим повышенной готовности действует до 30 июня.

В совокупности с изменениями в пункте 16 распоряжения правительства №146 это позволит гражданам возрастной категории 65+ оформлять больничные листы, продлевая самоизоляцию, уточняется в сообщении.