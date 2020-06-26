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В Челябинской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:04
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353
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В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

19:04 26.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Текслер
Алексей Текслер
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Текслер. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
В настоящее время режим повышенной готовности действует до 30 июня.
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности по 12 июля", - говорится в сообщении.
В совокупности с изменениями в пункте 16 распоряжения правительства №146 это позволит гражданам возрастной категории 65+ оформлять больничные листы, продлевая самоизоляцию, уточняется в сообщении.
По данным минздрава региона, на 26 июня в области зарегистрировано 6982 случая новой коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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