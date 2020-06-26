https://ria.ru/20200626/1573535035.html
Макрон хотел бы приехать в Россию с официальным визитом в конце лета
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что хотел бы приехать с официальным визитом в Россию в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:03
2020-06-26T19:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
эммануэль макрон
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573534800_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_96536949732adb75f2e26ca63b8e0db3.jpg
https://ria.ru/20200217/1564868627.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573534800_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_96536949732adb75f2e26ca63b8e0db3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573534800_225:0:2956:2048_1400x0_80_0_0_bec8a957fd31dd95fd776d8ca1efc473.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573534800_566:0:2614:2048_1400x0_80_0_0_4852be4b991407186a490e3618ec4fa1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, владимир путин, в мире