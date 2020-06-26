Макрон хотел бы приехать в Россию с официальным визитом в конце лета

"Хочу предложить, если будет возможность по санитарным условиям, в конце лета я хотел бы воспользоваться твоим предложением и приехать с официальным визитом в Россию для того, чтобы мы могли провести больше времени за совместным разговором. И я просто хотел бы к вам приехать", - сказал Макрон Путину.