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Макрон хотел бы приехать в Россию с официальным визитом в конце лета
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что хотел бы приехать с официальным визитом в Россию в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Макрон хотел бы приехать в Россию с официальным визитом в конце лета

19:03 26.06.2020 (обновлено: 19:11 26.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМонитор с изображением президента Франции Эммануэля Макрона во время встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным
Монитор с изображением президента Франции Эммануэля Макрона во время встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Монитор с изображением президента Франции Эммануэля Макрона во время встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что хотел бы приехать с официальным визитом в Россию в конце лета, если позволит эпидемиологическая ситуация.
"Хочу предложить, если будет возможность по санитарным условиям, в конце лета я хотел бы воспользоваться твоим предложением и приехать с официальным визитом в Россию для того, чтобы мы могли провести больше времени за совместным разговором. И я просто хотел бы к вам приехать", - сказал Макрон Путину.
Президент России ответил, что будет рад его видеть. "Добро пожаловать", - отметил Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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