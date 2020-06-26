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Губернатор и мэр открыли в Омске новый детсад с медпунктом и изолятором
Губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина проверили готовность нового детского сада на 101 место в спальном микрорайоне Омска. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:39
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владимир путин, александр бурков, омская область, омск, общество

Губернатор и мэр открыли в Омске новый детсад с медпунктом и изолятором

19:00 26.06.2020 (обновлено: 20:39 26.06.2020)
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© Фото : пресс-сдужбf правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина во время проверки готовности нового детского сада на 101 место в спальном микрорайоне Омска
Губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина во время проверки готовности нового детского сада на 101 место в спальном микрорайоне Омска
© Фото : пресс-сдужбf правительства Омской области
ОМСК, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина проверили готовность нового детского сада на 101 место в спальном микрорайоне Омска.
Губернатор Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина проверили детский сад в Кировском округе по улице Лисицкого. Детсад построен по национальному проекту "Демография". Дошкольное учреждение на 101 место начнёт работу с 29 июня. Неделю назад на новое здание детского сада получена лицензия на образовательную деятельность.
"Наши планы по строительству детских садов не меняются - их поставил нам президент Владимир Владимирович Путин в рамках нацпроекта. Мы четыре детских сада уже построили, они все проходят лицензирование. Этот - первый детский сад, который в понедельник уже примет ребятишек. У нас первый детский сад на сто мест. Всего мы построили на 538 мест. В дальнейшем нам нужно будет ещё построить 10 детских садов, которые уже запланированы, и предусмотрены деньги из федерального, областного бюджета и муниципалитета. Наша задача – построить детские сады на более 2 тысяч мест в течение ближайших двух лет, и здесь, я думаю, будут активно работать дальше администрация Омска и Министерство строительства", – отметил губернатор Александр Бурков.
Глава региона отметил, что от торжественного открытия в связи с эпидемиологической обстановкой отказались, чтобы была возможность подготовить детский сад, обработать все помещения и принять детей.
Губернатор Омской области Александр Бурков
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Площадь нового двухэтажного здания детсада - 2,5 тысячи квадратных метров. Здесь будут работать пять дошкольных групп - одна старшая группа и по две младших и средних групп. Детсад оснащён ростовой мебелью, удобными шкафами для одежды, в детсаду есть спортивный зал, музыкальный зал, с современным пианино, музыкальным центром, мультимедийной установкой, Smart-доской, набором детских музыкальных инструментов, детскими и взрослыми театральными костюмами.
Здесь также находится современный медицинский блок, оснащённый техникой, специальным оборудованием и инструментарием, медицинским перевязочным и вспомогательным материалом, специальной мебелью. Сюда входит просторный кабинет и помещения детского изолятора.
Как отметили в областном правительстве, в детсаду тщательно продумана и система безопасности дошкольного учреждения. Предусмотрены автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт управления пожарной охраны, тревожная кнопка, запасные эвакуационные выходы. Детский сад оснащен системой видеонаблюдения, современной охраной.
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Омская областьВладимир ПутинАлександр БурковОмская областьОмскОбщество
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