Макрон хотел приехать на парад Победы в Москву

"Мы хотим выразить нашу полную солидарность (российскому народу в связи с пандемией коронавируса - ред.). И именно этот вирус не позволил нам увидеться физически два дня назад и 9 мая", - сказал Макрон перед началом переговоров с Путиным в видеоформате.