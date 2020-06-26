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Путин отметил необходимость работать сообща в борьбе с общими угрозами
Объединение усилий в борьбе с общими угрозами всегда актуально, Россия и Франция должны работать сообща, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:09
эммануэль макрон
владимир путин
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эммануэль макрон, владимир путин, в мире

Путин отметил необходимость работать сообща в борьбе с общими угрозами

18:58 26.06.2020 (обновлено: 19:09 26.06.2020)
206
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Объединение усилий в борьбе с общими угрозами всегда актуально, Россия и Франция должны работать сообща, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кстати говоря, именно сегодня день, когда был подписан устав Организации Объединенных наций – ровно 75 лет назад. Так что это должно напомнить, что объединение усилий в борьбе с общими проблемами, с общими угрозами всегда актуально. Если мы хотим добиваться позитивных результатов, то мы должны свои усилия объединять", - сказал Путин в ходе видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Также он указал, что знает настрой Макрона на то, чтобы организовать совместную работу по очень многим направлениям. "Мы всячески будем поддерживать твои предложения. Уверен, что и сегодня мы поработаем с пользой", - заключил Путин.
Президент РФ Владимир Путин
16 октября 2019, 11:10
Путин призвал объединять усилия спецслужб в борьбе с общими угрозами
110003
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