Путин отметил необходимость работать сообща в борьбе с общими угрозами

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Объединение усилий в борьбе с общими угрозами всегда актуально, Россия и Франция должны работать сообща, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кстати говоря, именно сегодня день, когда был подписан устав Организации Объединенных наций – ровно 75 лет назад. Так что это должно напомнить, что объединение усилий в борьбе с общими проблемами, с общими угрозами всегда актуально. Если мы хотим добиваться позитивных результатов, то мы должны свои усилия объединять", - сказал Путин в ходе видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Также он указал, что знает настрой Макрона на то, чтобы организовать совместную работу по очень многим направлениям. "Мы всячески будем поддерживать твои предложения. Уверен, что и сегодня мы поработаем с пользой", - заключил Путин.
16 октября 2019, 11:10Путин призвал объединять усилия спецслужб в борьбе с общими угрозами