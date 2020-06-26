Слушания по делу MH17 продолжатся 3 июля

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Судебные слушания в Судебные слушания в Нидерландах по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году продолжатся в пятницу, 3 июля, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

"Мы ожидаем, что в пятницу, 3 июля, мы сможем озвучить наши решения... Поэтому мы прерываем наше заседание до пятницы, 3 июля, 13.30", - сообщил судья на слушаниях по авиакатастрофе в пятницу. Трансляция велась на сайте суда.

На слушаниях 26 июня прокуратура Нидерландов озвучила решения по представленным 22-23 июня запросам защиты обвиняемого россиянина Олега Пулатова в лице адвокатов Баудевейна ван Эйка и Сабине тен Дуссхате. Большинство запросов защиты, в том числе о переводе дела Пулатова на русский язык, прокуратура предложила отклонить.

Адвокат Сабине тен Дуссхате, в свою очередь, выразила недоумение в связи с такой линией гособвинения и заметила, что расследование еще далеко от завершения, так как многие вопросы остаются без ответа.

В суде также выступили представители родственников жертв авиакатастрофы, которые сделали запрос на предоставление им ряда документов по данному делу.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.