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Слушания по делу MH17 продолжатся 3 июля
Судебные слушания в Нидерландах по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году продолжатся в пятницу, 3 июля, заявил... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:56
mh17. расследование
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
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mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, москва, курск, нидерланды, в мире

Слушания по делу MH17 продолжатся 3 июля

18:56 26.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкBoeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17). Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Судебные слушания в Нидерландах по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году продолжатся в пятницу, 3 июля, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
"Мы ожидаем, что в пятницу, 3 июля, мы сможем озвучить наши решения... Поэтому мы прерываем наше заседание до пятницы, 3 июля, 13.30", - сообщил судья на слушаниях по авиакатастрофе в пятницу. Трансляция велась на сайте суда.
На слушаниях 26 июня прокуратура Нидерландов озвучила решения по представленным 22-23 июня запросам защиты обвиняемого россиянина Олега Пулатова в лице адвокатов Баудевейна ван Эйка и Сабине тен Дуссхате. Большинство запросов защиты, в том числе о переводе дела Пулатова на русский язык, прокуратура предложила отклонить.
Адвокат Сабине тен Дуссхате, в свою очередь, выразила недоумение в связи с такой линией гособвинения и заметила, что расследование еще далеко от завершения, так как многие вопросы остаются без ответа.
Указатель комплекса правосудия Схипхол (Justice Complex Schiphol) в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
17:58
Суд в Нидерландах распланировал слушания по делу MH17 до конца 2021 года
В суде также выступили представители родственников жертв авиакатастрофы, которые сделали запрос на предоставление им ряда документов по данному делу.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
16:46
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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MH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваКурскНидерландыВ мире
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