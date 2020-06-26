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Худрук РАМТа назвал взвешенным решение суда по делу "Седьмой студии"
Художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин считает, что суд по участникам дела "Седьмой студии" вынес взвешенное решение. Об этом он сказал РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:53
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
седьмая студия
дело "седьмой студии"
алексей бородин
москва
происшествия
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софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, седьмая студия, дело "седьмой студии", алексей бородин, москва, происшествия

Худрук РАМТа назвал взвешенным решение суда по делу "Седьмой студии"

18:53 26.06.2020
258
© Фото : Мария МоисееваХудожественный руководитель РАМТ Алексей Владимирович Бородин
Художественный руководитель РАМТ Алексей Владимирович Бородин
© Фото : Мария Моисеева
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин считает, что суд по участникам дела "Седьмой студии" вынес взвешенное решение. Об этом он сказал РИА Новости.
Мещанский суд Москвы в пятницу огласил приговор по громкому делу "Седьмой студии": режиссер Кирилл Серебренников получил условный срок и штраф в 800 тысяч рублей, двое других фигурантов дела также получили условные сроки, Софья Апфельбаум – штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно. При этом первых признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а вторую – в халатности при приеме документов на выплату: Апфельбаум тогда возглавляла департамент в Минкультуры.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
18:21
Серебренников отреагировал на решение суда по делу "Седьмой студии"
"Только что закончилось долгое мучительное ожидание приговора. Я с 11.00 часов был здесь в суде, переживал за всех участников "театрального дела", но, не скрою, особенно сердце болело за своего директора – Софью Апфельбаум. В итоге, мне кажется, что суд вынес взвешенное решение", - сказал Бородин.
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Софья АпфельбаумДело Кирилла СеребренниковаСедьмая студияДело "Седьмой студии"Алексей БородинМоскваПроисшествия
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