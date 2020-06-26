Худрук РАМТа назвал взвешенным решение суда по делу "Седьмой студии"

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин считает, что суд по участникам дела "Седьмой студии" вынес взвешенное решение. Об этом он сказал РИА Новости.
Мещанский суд Москвы в пятницу огласил приговор по громкому делу "Седьмой студии": режиссер Кирилл Серебренников получил условный срок и штраф в 800 тысяч рублей, двое других фигурантов дела также получили условные сроки, Софья Апфельбаум – штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно. При этом первых признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а вторую – в халатности при приеме документов на выплату: Апфельбаум тогда возглавляла департамент в Минкультуры.
"Только что закончилось долгое мучительное ожидание приговора. Я с 11.00 часов был здесь в суде, переживал за всех участников "театрального дела", но, не скрою, особенно сердце болело за своего директора – Софью Апфельбаум. В итоге, мне кажется, что суд вынес взвешенное решение", - сказал Бородин.