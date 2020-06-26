Худрук РАМТа назвал взвешенным решение суда по делу "Седьмой студии"

"Только что закончилось долгое мучительное ожидание приговора. Я с 11.00 часов был здесь в суде, переживал за всех участников "театрального дела", но, не скрою, особенно сердце болело за своего директора – Софью Апфельбаум. В итоге, мне кажется, что суд вынес взвешенное решение", - сказал Бородин.