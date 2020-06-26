Наблюдатель из Сербии отметила высокую безопасность голосования в Москве

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ организовано на высоком уровне эпидемиологической безопасности, заявила РИА Новости наблюдатель из Голосование по поправкам в Конституцию РФ организовано на высоком уровне эпидемиологической безопасности, заявила РИА Новости наблюдатель из Сербии , депутат горсовета Белграда Драгиния Влк.

"Безопасность обеспечена на очень хорошем уровне. Мы вчера объехали несколько участков, везде проверяют температуру, выдают перчатки и маски, если человек пришел без них. Везде проведены линии для соблюдения социальной дистанции", - сказала Влк.

Она отметила, что голосование будет продолжаться неделю, "у людей есть возможность не толпиться, не скапливаться на участках". "Нагрузка на участки распределена равномерно в течение недели. О явке пока сложно судить - сейчас идет только второй день, но видно, что избиратели постоянно приходят на участок", - добавила собеседница агентства.

Она отметила также, что технически все организовано максимально прозрачно: "прозрачные запечатанные урны, камеры на каждом участке, онлайн-трансляции, которые могут посмотреть общественные наблюдатели".

"Есть некоторые информационные вбросы о голосовании, его критика. По факту - нарушений не обнаруживаем, подтверждений критики не нашли. К сожалению, много fake news по поводу голосования, действительно конструктивной критики в них нет", - посетовала она.

По словам Влк, из Сербии приехали трое наблюдателей, а всего международных экспертов более 100.

"Я и мои коллеги очень рады, что, несмотря на пандемию, люди имеют возможность проголосовать на выборах, демократические процессы не остановлены. И в период этой пандемии жизнь должна продолжаться", - отметила она.