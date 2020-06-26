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Наблюдатель из Сербии отметила высокую безопасность голосования в Москве
Голосование по поправкам в Конституцию РФ организовано на высоком уровне эпидемиологической безопасности, заявила РИА Новости наблюдатель из Сербии, депутат... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:51
2020-06-26T18:51
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
сербия
белград (город)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, владимир путин, сербия, белград (город), в мире
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ организовано на высоком уровне эпидемиологической безопасности, заявила РИА Новости наблюдатель из Сербии
, депутат горсовета Белграда
Драгиния Влк.
"Безопасность обеспечена на очень хорошем уровне. Мы вчера объехали несколько участков, везде проверяют температуру, выдают перчатки и маски, если человек пришел без них. Везде проведены линии для соблюдения социальной дистанции", - сказала Влк.
Она отметила, что голосование будет продолжаться неделю, "у людей есть возможность не толпиться, не скапливаться на участках". "Нагрузка на участки распределена равномерно в течение недели. О явке пока сложно судить - сейчас идет только второй день, но видно, что избиратели постоянно приходят на участок", - добавила собеседница агентства.
Она отметила также, что технически все организовано максимально прозрачно: "прозрачные запечатанные урны, камеры на каждом участке, онлайн-трансляции, которые могут посмотреть общественные наблюдатели".
"Есть некоторые информационные вбросы о голосовании, его критика. По факту - нарушений не обнаруживаем, подтверждений критики не нашли. К сожалению, много fake news по поводу голосования, действительно конструктивной критики в них нет", - посетовала она.
По словам Влк, из Сербии приехали трое наблюдателей, а всего международных экспертов более 100.
"Я и мои коллеги очень рады, что, несмотря на пандемию, люди имеют возможность проголосовать на выборах, демократические процессы не остановлены. И в период этой пандемии жизнь должна продолжаться", - отметила она.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин
подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.