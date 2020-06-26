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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573534346.html
Наблюдатель из Сербии отметила высокую безопасность голосования в Москве
Голосование по поправкам в Конституцию РФ организовано на высоком уровне эпидемиологической безопасности, заявила РИА Новости наблюдатель из Сербии, депутат... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:51
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
сербия
белград (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, владимир путин, сербия, белград (город), в мире

Наблюдатель из Сербии отметила высокую безопасность голосования в Москве

18:51 26.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКонституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ организовано на высоком уровне эпидемиологической безопасности, заявила РИА Новости наблюдатель из Сербии, депутат горсовета Белграда Драгиния Влк.
"Безопасность обеспечена на очень хорошем уровне. Мы вчера объехали несколько участков, везде проверяют температуру, выдают перчатки и маски, если человек пришел без них. Везде проведены линии для соблюдения социальной дистанции", - сказала Влк.
Она отметила, что голосование будет продолжаться неделю, "у людей есть возможность не толпиться, не скапливаться на участках". "Нагрузка на участки распределена равномерно в течение недели. О явке пока сложно судить - сейчас идет только второй день, но видно, что избиратели постоянно приходят на участок", - добавила собеседница агентства.
Она отметила также, что технически все организовано максимально прозрачно: "прозрачные запечатанные урны, камеры на каждом участке, онлайн-трансляции, которые могут посмотреть общественные наблюдатели".
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18:32Голосование по поправкам в Конституцию
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"Есть некоторые информационные вбросы о голосовании, его критика. По факту - нарушений не обнаруживаем, подтверждений критики не нашли. К сожалению, много fake news по поводу голосования, действительно конструктивной критики в них нет", - посетовала она.
По словам Влк, из Сербии приехали трое наблюдателей, а всего международных экспертов более 100.
"Я и мои коллеги очень рады, что, несмотря на пандемию, люди имеют возможность проголосовать на выборах, демократические процессы не остановлены. И в период этой пандемии жизнь должна продолжаться", - отметила она.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинСербияБелград (город)В мире
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