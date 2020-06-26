В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине задержали пять сталкеров

Зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции на Украине закрыли для посетителей с 18 марта из-за коронавируса, а с 1 июня открыли для посещения, но с некоторыми ограничениями.

"Полицейские в зоне ЧАЭС обнаружили пятерых нарушителей радиационной безопасности. Лица незаконно проникли на территорию зоны отчуждения для экстремального туризма… Молодые люди из разных регионов Украины выбрали для "отдыха" зону отчуждения и проникли на территорию ЧАЭС вне контрольно-пропускного пункта. Для привлечения их к ответственности полицейские зоны ЧАЭС составили протоколы об административном правонарушении и направили на рассмотрение суда", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.