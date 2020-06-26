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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине задержали пять сталкеров
Украинские правоохранители задержали пять сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в пятницу пресс-служба управления... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:50
чернобыльская аэс
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украина
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чернобыльская аэс, киевская область, украина, в мире

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине задержали пять сталкеров

18:50 26.06.2020
347
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКолесо обозрения в Припяти
Колесо обозрения в Припяти
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали пять сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в пятницу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
Зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции на Украине закрыли для посетителей с 18 марта из-за коронавируса, а с 1 июня открыли для посещения, но с некоторыми ограничениями.
"Полицейские в зоне ЧАЭС обнаружили пятерых нарушителей радиационной безопасности. Лица незаконно проникли на территорию зоны отчуждения для экстремального туризма… Молодые люди из разных регионов Украины выбрали для "отдыха" зону отчуждения и проникли на территорию ЧАЭС вне контрольно-пропускного пункта. Для привлечения их к ответственности полицейские зоны ЧАЭС составили протоколы об административном правонарушении и направили на рассмотрение суда", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.
Отмечается, что нарушителям грозит наказание в виде штрафа 31 530 гривен (1,1 тысяча долларов).
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Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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Чернобыльская АЭСКиевская областьУкраинаВ мире
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