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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573534151.html
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3343
В Греции за минувшие сутки выявлены 22 новых случая инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3343 случая COVID-19, сообщила в пятницу... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
греция
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, греция, в мире

В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3343

18:47 26.06.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 26 июн - РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявлены 22 новых случая инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3343 случая COVID-19, сообщила в пятницу Национальная организация общественного здравоохранения.
Умерших от коронавируса за последние сутки нет. Всего в Греции от COVID-19 скончался 191 человек.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 11 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 119 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
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