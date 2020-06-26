https://ria.ru/20200626/1573534092.html
Воронежская облдума: в регионе созданы все условия для голосования
В Воронежской области созданы максимально доступные и безопасные условия для голосования по поправкам в Конституцию РФ, заявил в пятницу председатель... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:47
2020-06-26T20:38
воронежская область
владимир нетесов
конституция рф
воронежская область
воронеж
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир нетесов, конституция рф, воронежская область, воронеж, общество
ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости.
В Воронежской области
созданы максимально доступные и безопасные условия для голосования по поправкам в Конституцию РФ, заявил в пятницу председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов
.
Приняв участие в голосовании 26 июня, Нетёсов отметил высокий уровень его подготовки и организации.
"Основной задачей избирательных комиссий было создание максимально доступных и безопасных условий участия в голосовании граждан страны и организаторов кампании. Это удалось реализовать в полной мере. Кроме того, при проведении голосования по поправкам обеспечен полномасштабный общественный контроль, открытость и прозрачность всех процедур", – сказал Нетёсов.
По его словам, на всех этапах голосования и подсчета голосов обеспечена работа общественных наблюдателей. А для формирования корпуса наблюдателей по Воронежской области было подано около 5 тысяч заявок.
Кроме того, Нетёсов особо отметил важность принимаемого в эти дни решения. "Поправки в конституцию – основной закон страны – затрагивают самые значимые сферы жизни россиян, касающиеся социальной справедливости, семейных ценностей, человеческого капитала, законных прав и интересов граждан. Поэтому здесь важен голос каждого, активная гражданская позиция", – заявил Нетёсов.
Численность избирателей на территории Воронежской области, по состоянию на 1 января 2020 года, составляет 1 851 548 человек. Общее количество участков для голосования – 1 738, в Воронеже
– 455. На 220 участках Воронежа при подведении итогов общероссийского голосования будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней нового поколения – КОИБ-2017.
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