В ЮНЕСКО прокомментировали ситуацию со Sputnik Эстония

Плакат в руках исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, участвующего в пикете у посольства Эстонии в Москве

В январе МИА "Россия сегодня" направило обращения по ситуации вокруг Sputnik Эстония Международной федерации журналистов (IFJ), ЮНЕСКО и " Репортерам без границ " (RSF). В тексте писем, подписанных исполнительным директором МИА "Россия сегодня", экс-руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским говорится, что МИА "Россия сегодня", направляя свой запрос, просит пересмотреть дискриминационную политику в отношение Sputnik Эстония и готово предложить надлежащую оценку этого беспрецедентного случая нарушения свободы, а также просит принять меры для обеспечения права журналистов агентства выполнять свой профессиональный долг.

"Как вы знаете, с момента создания ЮНЕСКО привержена делу продвижения свободы информации и международным стандартам, разработанным для обеспечения прав каждого на поиск, получение и передачу информации и различных идей, вне зависимости от границ и способов коммуникации", - говорится в письме ЮНЕСКО, подписанном помощником генерального секретаря ЮНЕСКО по коммуникациям и информации Моэзом Чакчуком.

В ЮНЕСКО напомнили, что согласно международному законодательству свобода распространения информации может быть ограничена только необходимостью уважать права и репутацию других, а также необходимостью защиты национальной безопасности, общественного порядка и здоровья. В организации отметили, что подобные ограничения будут легитимными только в случае существования должного закона.

"Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы заверить вас, что ЮНЕСКО будет продолжать поддерживать право представителей прессы получать и распространять информацию и мнения в безопасной среде; будет продвигать атмосферу, располагающую к свободному, независимому, плюралистическому медиасектору; следить за свободой выражения мнений и делать все возможное, чтобы оказывать содействие журналистике, основанной на ценностях профессиональной этики и качественной работе", - говорится в документе.

"Спасибо за то, что поделитесь с нами дальнейшим развитием ситуации со Sputnik Эстония в соответствии с мандатом ЮНЕСКО", - говорится в письме.

Директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский, в свою очередь, возмутился слишком медленной и сдержанной реакцией со стороны ЮНЕСКО.

"Абсолютно бессодержательный, пустой и безразличный ответ на обращение Кирилла Вышинского к ЮНЕСКО с просьбой защитить Sputnik Эстония занял у организации пять месяцев. Какой там у них век, в ЮНЕСКО? Тринадцатый? Это к вопросу о реальной пользе международных организаций и чиновников, сидящих там (в Париже в данном случае) на неслабых зарплатах" - заявил он.

В конце 2019 года сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января этого года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева